忘在地下室40年 250元葡萄酒拍賣喊價八萬元

葡萄酒。示意圖。Getty Images

加州 一名畫家於1970年代以當時250元價格，購買一瓶稀有的大瓶三公升裝紅酒，隨後這瓶紅酒躺在地下室四十年，沒有開封過，如今即將公開拍賣 ，預估可以五至八萬元的高價賣出，畫家可望獲得一筆意外之財。

根據「華盛頓郵報」(Washington Post)報導，加州職業畫家寶森(Mark Paulson)，對於收集稀有高級葡萄酒很有興趣，並於70年代後期透過舊金山品酒同好會，認識酒商老闆布朗德(Roger Brandt)，他告訴寶森「一生僅一次的難得機會」，說服寶森以250元價格，買下1971年Domaine de la Romanée-Conti La Tâche大瓶裝紅酒，此後紅酒一直原封不動存放在地下室的紙箱裡，長達四十多年，寶森向華郵 記者表示，「這些年來紅酒一直躺在我家地下室，很少想到它。」

直到寶森的兒子看到拍賣公司Bonhams Skinner2022年10月刊載的一篇文章，得知一瓶類似1971年的La Tâche紅酒拍賣價格高達8萬1250元，寶森回憶當時情況向華郵記者表示，「我們很震驚、完全目瞪口呆、完全說不出話，我們相互擁抱，笑得很開心。」

當時買酒的250元加計通膨換算後，相當於現在1889元；如今紅酒安排在4月16日至26日公開拍賣，Bonhams Skinner表示，這瓶從未開封的稀有紅酒，預估可以五至八萬元賣出，不過寶森希望最終可以賣到10萬元。

Bonhams Skinner透露，La Tâche紅酒品質向來備受推崇，每年生產僅1300箱，其中絕大多數是750毫升標準瓶裝，很少生產3公升容量、也就是四倍標準瓶裝的葡萄酒，確實非常稀有，此外寶森珍藏多年的五瓶、年份從1795至1870年不等的古董級紅酒，也將一併公開拍賣。