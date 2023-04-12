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宜家賣場像迷宮？五招教你精明購物

編譯尤寶琪／即時報導
要找價格實惠的家具、幫辦公室升級或找家居裝飾品，許多人的首選都是家喻戶曉的宜家（Ikea），但宜家自豪的獨特購物經驗，卻不是每個人喜歡的。路透
要找價格實惠的家具、幫辦公室升級或找家居裝飾品，許多人的首選都是家喻戶曉的宜家（Ikea），但宜家自豪的獨特購物經驗，卻不是每個人喜歡的。路透

要找價格實惠的家具、幫辦公室升級或找家居裝飾品，許多人的首選都是家喻戶曉的宜家（Ikea），但宜家自豪的獨特購物經驗，卻不是每個人喜歡的。如果你也曾經迷失在宜家迷宮般的賣場中，或在無窮的選擇中下不了決定，那以下五個宜家不希望你知道的小秘密，將能幫你輕鬆、精明購物。

無須辦信用卡也能有折扣

許多商家都會提供折扣和優惠來吸引顧客加入並使用自家的信用卡，但在宜家，你只需要成為家庭忠誠卡(family loyalty card)會員，就能取得大量優惠，而且會員在網路購物還可以省運費。

宜家的價格調整優惠或退貨政策是市面上最優惠的；宜家的退貨期限不但比其他商家長了三倍，且產品價格若在購買後調降，消費者將可選擇退貨。

跳過展示間

宜家最有名的就是讓你能親自體驗各種產品的展示間，雖有趣但很容易讓人忘記時間。為了避免就這樣身陷宜家迷宮中，最好事先制定計畫，列出購物清單，查清楚想買產品的位置。然後，直接跳過這些展示間，前往自助購物區。宜家每個地區都有提供平面圖和大量明確標示，可以讓你快速找到要去的地方。

購物前善用 IKEA Place

IKEA Place 應用程式(並非IKEA會員應用程式喔)利用虛擬現實(VR)技術，讓你不用有室內設計師的眼光，就能看到新傢俱放在家中會是什麼樣子。你可以上傳自家的照片，應用程式就能將你家化成虛擬空間，讓你把想買產品放到空間中，隨意變動位置，依照產品尺寸來找尋最適合放置的位置，節省買錯產品所浪費的金錢和時間。

AS-IS 特價品區

宜家的AS-IS特價商品區，提供被退貨、輕度使用和停產商品，但特價區通常是位在容易讓人忽略的倉庫區盡頭。且購物者要注意的一點是，特價區的商品都是售完即止。所以你若看到某樣商品很划算，那就別猶豫，趕緊在賣完前趕緊下手。不過，宜家時不時都會給特價區添加新的東西，而消費者也可以利用宜家的網站，依商店來看看哪家分店在賣哪些好康的東西。

每家分店 優惠大不同

多數宜家商店都是特許經銷商，並會提供不同的優惠和促銷活動。如果你住的地區內有多家宜家，取得第一手優惠促銷資訊最好的方法，就是訂閱每個商家的電子郵件，或在社群媒體上關注它們。當然，你也可以打電話詢問或上官網去看看有哪些優惠。

信用卡 社群媒體 VR

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