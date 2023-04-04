X世代女性最愛…派特洛出庭戴的飛行員眼鏡爆紅
近日葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)的滑雪官司受到社會大眾矚目，派特洛否認2019年在滑雪坡上與一名退休驗光師相撞的過失。除了法庭攻防在推特引起網友熱議外，身為好萊塢巨星的派特洛出庭時的穿著打扮，受到更多網友的討論，例如她的金邊框飛行員眼鏡(Aviator glasses)。一名網友的推文寫道，「葛妮絲派特洛看起來就像在1987年因雇用殺手殺死丈夫而受審一樣」。
雷朋眼鏡北美行銷副總裁阿爾德（Daniel Alder）說，經典款的飛行員眼鏡是由雷朋公司所生產，它們可追溯到30年代，最初是為美國空軍飛行員所設計，讓他們在飛行中可以安全地佩戴。
飛行員眼鏡對某些高調的X世代(繼戰後嬰兒潮世代，於1960年代中至1970年代末出生者)女性，特別具有吸引力。在「慾望城市」中，30多歲的凱莉布雷蕭(Carrie Bradshaw)戴著細長的橢圓黑框鏡框，而隨著歲月流逝，在「就這樣…慾望城市：華麗下半場」中，凱莉的眼鏡已換成金邊水滴型飛行員眼鏡。眼鏡業者Caddis執行長帕爾（Tim Parr）說，他們發現許多50多歲的X世代女性戴著飛行員眼鏡，這款式如此受歡迎，促使Caddis繼續設計更多的飛行員眼鏡。
紐約的Silver Lining眼鏡店，收藏了70年代、80年代和90年代現代和過去的款式，店主希爾佛(Jordan Silver)證實，越來越多40歲以上的女性被飛行員眼鏡所吸引，主播凱蒂庫瑞克(Katie Couric)、女星黛咪摩爾(Demi Moore)、凱莉華盛頓(Kerry Washington)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、時裝設計師珍娜里昂(Jenna Lyons)都戴過這款眼鏡。希爾佛說，吸引她們的一部分原因是舒適，還有寬闊的視野，運動型大框眼鏡，會比小型的要舒服得多；與塑膠眼鏡不同，飛行員的鼻墊還可以調整。
雖然戴上飛行員眼鏡不一定會讓人看起來更年輕，但粉絲們似乎不在意。希爾佛說，她們並不試圖掩飾自己的年齡，許多飛行員眼鏡的顧客會購買變色鏡片，這種鏡片在強光下會變暗。男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）也是有色飛行員眼鏡的愛用者，2021年他接受「早安美國」訪問時，提到這款眼鏡的「遮光效果夠強」。
飛行員眼鏡的另一個賣點是，男女都適用。希爾佛說，這是真正不分性別的鏡框，看起來有點陽剛，需要一定的自信才能表現出那種氣場。帕爾說，飛行員眼鏡除了造型有種力量外，另一個不能忽視的事實是懷舊元素。艾莉麥克洛（Ali MacGraw）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）以及知名的新聞記者與女權主義者格洛麗亞斯泰納姆（Gloria Steinem）都曾在某個時刻戴過這種眼鏡。斯泰納姆長年佩戴雷朋眼鏡，茱莉安摩爾在銀幕上飾演她時，便以此造型出現。
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