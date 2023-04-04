X世代女性最愛…派特洛出庭戴的飛行員眼鏡爆紅

葛妮絲派特洛近日出庭時配戴的復古飛行員眼鏡在推特引起網友熱議。Getty Images

近日葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)的滑雪 官司受到社會大眾矚目，派特洛否認2019年在滑雪坡上與一名退休 驗光師相撞的過失。除了法庭攻防在推特引起網友熱議外，身為好萊塢 巨星的派特洛出庭時的穿著打扮，受到更多網友的討論，例如她的金邊框飛行員眼鏡(Aviator glasses)。一名網友的推文寫道，「葛妮絲派特洛看起來就像在1987年因雇用殺手殺死丈夫而受審一樣」。

雷朋眼鏡北美行銷副總裁阿爾德（Daniel Alder）說，經典款的飛行員眼鏡是由雷朋公司所生產，它們可追溯到30年代，最初是為美國空軍飛行員所設計，讓他們在飛行中可以安全地佩戴。

飛行員眼鏡對某些高調的X世代女性特別具有吸引力，圖為梅根馬可。Getty Images

飛行員眼鏡對某些高調的X世代(繼戰後嬰兒潮世代，於1960年代中至1970年代末出生者)女性，特別具有吸引力。在「慾望城市」中，30多歲的凱莉布雷蕭(Carrie Bradshaw)戴著細長的橢圓黑框鏡框，而隨著歲月流逝，在「就這樣…慾望城市：華麗下半場」中，凱莉的眼鏡已換成金邊水滴型飛行員眼鏡。眼鏡業者Caddis執行長帕爾（Tim Parr）說，他們發現許多50多歲的X世代女性戴著飛行員眼鏡，這款式如此受歡迎，促使Caddis繼續設計更多的飛行員眼鏡。

紐約的Silver Lining眼鏡店，收藏了70年代、80年代和90年代現代和過去的款式，店主希爾佛(Jordan Silver)證實，越來越多40歲以上的女性被飛行員眼鏡所吸引，主播凱蒂庫瑞克(Katie Couric)、女星黛咪摩爾(Demi Moore)、凱莉華盛頓(Kerry Washington)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、時裝設計師珍娜里昂(Jenna Lyons)都戴過這款眼鏡。希爾佛說，吸引她們的一部分原因是舒適，還有寬闊的視野，運動型大框眼鏡，會比小型的要舒服得多；與塑膠眼鏡不同，飛行員的鼻墊還可以調整。

飛行員眼鏡的另一個賣點是，男女都適用；圖為好萊塢巨星湯姆克魯斯。Getty Images

雖然戴上飛行員眼鏡不一定會讓人看起來更年輕，但粉絲們似乎不在意。希爾佛說，她們並不試圖掩飾自己的年齡，許多飛行員眼鏡的顧客會購買變色鏡片，這種鏡片在強光下會變暗。男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）也是有色飛行員眼鏡的愛用者，2021年他接受「早安美國」訪問時，提到這款眼鏡的「遮光效果夠強」。

飛行員眼鏡的另一個賣點是，男女都適用。希爾佛說，這是真正不分性別的鏡框，看起來有點陽剛，需要一定的自信才能表現出那種氣場。帕爾說，飛行員眼鏡除了造型有種力量外，另一個不能忽視的事實是懷舊元素。艾莉麥克洛（Ali MacGraw）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）以及知名的新聞記者與女權主義者格洛麗亞斯泰納姆（Gloria Steinem）都曾在某個時刻戴過這種眼鏡。斯泰納姆長年佩戴雷朋眼鏡，茱莉安摩爾在銀幕上飾演她時，便以此造型出現。