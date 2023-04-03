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低於5元烤雞哪家好吃？好市多、山姆俱樂部大比拚

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多賣場出售的烤雞，售價不到5美元，獲得消費者青睞。美聯社
好市多賣場出售的烤雞，售價不到5美元，獲得消費者青睞。美聯社

烤雞(rotisserie chicken)是沒時間煮飯時的最佳救星，肉質鮮嫩、外皮酥脆，加上適當的調味，與馬鈴薯泥、烤蔬菜或任何沙拉，都是絕配。另外，還可切成四分之一直接端上桌，或切碎加入湯裡，或切成薄片做雞肉三明治。

許多大型賣場都有出售烤雞，其中的佼佼者是好市多(Costco)和山姆俱樂部(Sam’s Club)，美食網站Mashed的編輯實際走訪了這兩家賣場，希望得到這個問題的答案：好市多和山姆俱樂部誰的烤雞更好吃？

哪個烤雞的表皮最好？

烤雞的表皮應該是金黃色、酥脆的，香料和調味品則可為它加分。以此標準，好市多的烤雞很容易就戰勝了山姆俱樂部的。山姆俱樂部的烤雞顯然有更多的調味品，但它的顏色更淺，在某些部位還濕濕的，看起來像沒有烤熟，或者像泡在油裡太久。好市多的雞皮上似乎沒有任何香料或調味品，但看起來有個完美的外皮，撕開最脆的部分，還會發出清晰的劈啪聲。

如果從調味品來看，山姆俱樂部的烤雞似乎更勝一籌，但由於它有點濕，而且烤得不均勻（特別是雞腿看起來比雞胸要淺一些）；而好市多烤雞的外皮以其金黃香脆而名列前茅，儘管少了調味品，仍散發出烤熟的雞皮香味。

好市多烤雞的外皮金黃香脆，儘管少了調味品，仍散發出烤熟的雞皮香味。Getty I...
好市多烤雞的外皮金黃香脆，儘管少了調味品，仍散發出烤熟的雞皮香味。Getty Images

哪個烤雞的整體味道更佳？

考量到烤雞的主要成分—雞胸和雞腿的鮮嫩多汁和味道、整體烹飪品質，以及表皮酥脆程度，山姆俱樂部處於領先地位。雖然它的表皮沒有那麼好，雞腿味道也有待改進，但與好市多相比，它整體的口味更吸引人。還有一項重要因素是，除了鹽以外，好市多的烤雞沒有嘗到什麼調味料。「讀者文摘」曾報導，好市多給雞肉注射鹽水，營養標籤上每份烤雞的鈉含量達到460毫克，除了標註「香料萃取物」外，未詳細說明調味料成分。

雖然不知山姆俱樂部的烤雞是如何調味的，但標籤上至少透露了調味品包括辣椒粉、大蒜、糖和洋蔥。但無論如何，山姆的調料更有存在感，當單獨食用烤雞時，提供了更豐富的口感。好市多的烤雞味道較平淡，搭配其他食材烹飪或許更好，但如以烤雞作為主菜的話，山姆的味道整體表現更好，儘管它比好市多的更油。

哪個烤雞比較健康？

雖然是哪家的會員就會在哪裡購物，但營養還是必須考慮的因素。幸好這兩個品牌營養似乎不相上下，但在Mashed網站的編輯看來，山姆的烤雞略微領先。因為山姆的烤雞含有較少的鈉，每份為430毫克，而好市多為460毫克。

兩個烤雞每份的卡路里都是140，但山姆的雞肉含有更多的飽和脂肪（2.5克，而好市多是2克）。好市多烤雞的膽固醇含量較高，為85毫克(山姆為75毫克)，且碳水化合物較多（2克，山姆為零），蛋白質較少（18克，山姆為19克），但纖維素略多，為1克(山姆是零)。

哪個烤雞更超值？

好市多和山姆的烤雞已經很划算了，特別是與全食等其他連鎖賣場相比，全食一隻烤雞要價約12元，而好市多與山姆烤雞都是「賠錢貨」。山姆的烤雞價格更優惠為4.98元(好市多為4.99元)。另外，可把山姆的會員資格整體上比好市多的便宜這一事實考慮進去，山姆的基本會員資格為50元，好市多的基本會員資格為60美元。

撇開肉的味道不談，好市多的烤雞比在山姆的要大，可食用的肉也多。因此，若不考慮兩者購物的不同成本，以及1美分的微小差距，好市多的烤雞在超值上處於贏家地位。

山姆俱樂部山姆的烤雞更多汁，可做為一頓實惠而美味的晚餐。取自Sam's Club...
山姆俱樂部山姆的烤雞更多汁，可做為一頓實惠而美味的晚餐。取自Sam's Club網站

哪個烤雞再加熱的效果更好？

烤雞的最好的部分之一是可以吃上整個星期。Mashed網站編輯保留了每隻烤雞的部分表皮，以測試不同的加熱方法；結果發現，山姆的烤雞在烤箱裡加熱效果很好，但放氣炸鍋裡加熱後，味道更新鮮，甚至比剛買時還好吃。這是因為山姆烤雞的表皮一開始有點濕，因此不會被對流風吹乾；在氣炸鍋中重新加熱的好市多烤雞肉便變得更脆、而且是乾的。

就保存水分和口感來說，用微波爐重新加熱好市多烤雞肉是較好的，其他方法似乎都會使雞肉明顯變乾並降低整體口感。由於用微波爐加熱，對烤雞外皮是個損失，因此重新加熱的山姆烤雞才是贏家。

總的來說，哪個烤雞最值得推薦？

最後也是最困難的問題：如果不得不在二者中選擇一個，會再次購買的是哪一家的烤雞？重申一下，好市多的雞皮更好，腿肉更美味，而且性價比更高。山姆的烤雞總體上有更好的風味，比好市多的更接近完美，且在營養上略微領先。

在便利性上，山姆俱樂部和好市多的距離會有差別。全美山姆店數略多，但好市多在全球的據點總數上處於領先。若考慮兩者的會員費，山姆比較便宜，這點優勢讓它的烤雞進一步領先好市多。

最後將所有因素加總在一起，Mashed網站編輯表示，不得不將最佳整體烤雞的殊榮頒給山姆俱樂部。如果想要一堆肉來做三明治、沙拉或湯，好市多會是更好的選擇，但因為這次評比是把烤雞作為主菜，而山姆的烤雞更多汁，是一頓實惠而美味的晚餐。

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