精打細算...想省錢就別進這5家美國最貴超市

Erewhon 以其極其昂貴的雜貨聞名，像是要價25元的麵包、17元的「Hailey Bieber美肌冰沙」和200元的會員年費。取自Erewhon網站

食物和生活費用越來越貴，大家的錢包都明顯有所感受。通貨膨脹更是讓不少人開始檢視購物方式，除了放棄昂貴食材、減少食量，更得要學會明智購物，選對商店能讓你的帳單成功瘦身。

所以，你若想省錢，就千萬別去下列美國五家最昂貴的超市購物。

1. Erewhon

Erewhon於1966年在波士頓成立，兩年後搬到了洛杉磯 ，40年來一直都是社區最受歡迎的超市。Erewhon 以其極其昂貴的雜貨聞名，像是要價25元的麵包、17元的「Hailey Bieber美肌冰沙」和200元的會員年費。這裡是洛杉磯菁英人士和好奇遊客的必訪之地，但遠遠超過了美國普通消費者的價格範圍。

2. Whole Foods

Whole Foods自1980年成立以來，一直都名列美國最昂貴超市名單之中。Getty Images

Whole Foods會被戲稱Whole Paycheck不無原因。Whole Foods自1980年成立以來，一直都名列美國最昂貴超市名單之中。2017年被亞馬遜收購後價格雖然有下降，但對多數消費者來說仍是難以負擔。

3. Acme

Acme在德拉瓦、新澤西和賓州最受歡迎，同時也是最而貴的連鎖超市。取自ACME網站

擁有130年歷史的Acme，一直以來都是德拉瓦、新澤西和賓州最受歡迎，同時也是最而貴的連鎖超市。根據「消費者支票簿」(Consumers' Checkbook)在2022年針對德拉瓦谷超商 的研究，Acme是該地區價格最高的超市，但其產品質量卻是最糟的。

隨著Acme母公司艾柏森(Albertsons)在近期被美國最大超市運營商克羅格(Kroger)收購，Acme的價格有望在克羅格的資源支持下調降，但就目前來說，仍舊過高。

4. The Fresh

The Fresh超市每個部門的產品都很優質。你可以買到自製可頌麵包、新鮮花束、特色起司和來自世界各地的奢華自有品牌產品。擷自YouTube畫面

Fresh超市是雷和貝佛利．貝瑞兩人，效仿歐洲露天市場於1982年所創立的超市，目前在22個州擁有159家分店，致力於提供高品質雜貨。

Fresh超市每個部門的產品都很優質。你可以買到自製可頌麵包、新鮮花束、特色起司和來自世界各地的奢華自有品牌產品。但這完美超市最大的問題，就是它不菲的價格。有鑑於其分店多數坐落於富裕地區，很顯然的，它們瞄準的主要客戶群並非普通消費者。

5. Harris Teeter

Harris Teeter以其優質的產品、維護良好的設施和友好的氛圍而聞名。取自Wikipedia

克羅格旗下的連鎖超市Harris Teeter，成立於1960年，目前在美國東南部擁有250多個分店，以其商店品牌冰淇淋、熟食和快樂龍吉祥物哈利而深受喜愛。

Harris Teeter以其優質的產品、維護良好的設施和友好的氛圍而聞名，但要做到這些事需要代價的。根據夏樂觀察家上的一篇文章，其家鄉北卡羅來納州 內最昂貴的雜貨，就是出自Harris Teeter。