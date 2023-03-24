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好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

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好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

下班後回家做晚餐是許多「煮婦」(或煮夫)的一大挑戰，疲倦的身體加上有限的時間，總是無法好整以暇地餵飽全家、甚至自己。在好市多工作長達17年的札特查(Veronica Thatcher)分享她的經驗說，她最喜歡在賣場內尋找價格在25元以下，可以快速、簡單餵飽一家四口的食品。

以下是札特查推薦、好市多10種可快速做好一頓晚餐的食品：

科克蘭義大利香腸和牛肉千層麵。取自Costco網站
科克蘭義大利香腸和牛肉千層麵。取自Costco網站

1. 科克蘭義大利香腸和牛肉千層麵

好市多自有品牌科克蘭的義大利香腸和牛肉千層麵(Italian-sausage and beef lasagna)內容豐富又美味 ，是札特查家中冰箱常備的食物。他通常把千層麵放入烤盤內，然後按照指示，將烤箱加熱至華氏375度、烤55分鐘；當然，也可以用微波爐來加熱。

兩包3磅裝的科克蘭千層麵售價17美元。

韓式烤牛肉。取自Reddit@Costco
韓式烤牛肉。取自[email protected]

2. 韓式烤牛肉

好市多的韓式烤牛肉(beef bulgogi Korean barbecue)簡單快捷，加上米飯和綠花椰菜就是一道營養豐富的晚餐。札特查說，因為它有一點甜味，所以她喜歡搭配著米飯一起吃。

準備這道韓式烤牛肉時，只需將煎鍋預熱到中等溫度，然後將所有準備好的牛肉和洋蔥翻炒至褐色，通常不到20分鐘即可。

在好市多的熟食區可以找到這道韓式烤牛肉，每磅8美元。

科克蘭調味雞腿。取自Reddit@Costco
科克蘭調味雞腿。取自[email protected]

3. 科克蘭調味雞腿

科克蘭大蒜調味雞腿(seasoned drumsticks)非常適合燒烤或用氣炸鍋、烤箱烹煮。它的味道濃郁，不會有過重的大蒜味，很適合在晚餐或聚會時當作一道主菜。

札特查說，她在其他超市看過類似的雞腿包裝，價格為15元；但在好市多，每磅售價為3美元。

Crazy Cuizine橙汁雞塊。取自Costco網站
Crazy Cuizine橙汁雞塊。取自Costco網站

4. Crazy Cuizine橙汁雞塊

Crazy Cuizine的橙汁雞塊 (Mandarin-orange chicken)是將雞胸和雞腿肉裹上薄薄的麵衣，配以香甜的醬汁。它是快速準備晚餐的好選擇，是札特查全家人的最愛。

只要把雞塊放入氣炸鍋裡，在400度下加熱8分鐘，再用微波爐把醬汁微熱1分鐘。接著把雞塊和醬汁混合在一起，一道晚餐就搞定了。

一盒4磅重，含兩包醬汁，售價14元。

照燒雞肉炒麵配蔬菜。取自Costco Food Database
照燒雞肉炒麵配蔬菜。取自Costco Food Database

5. 照燒雞肉炒麵配蔬菜

在好市多的熟食區可以找到這款照燒雞肉炒麵(yakisoba stir-fry with seasoned chicken)，盒內有預煮的照燒雞肉、新鮮蔬菜、炒麵和醬汁。加熱起來非常方便，放入平底鍋內，不到7分鐘便可完成。

這款炒麵的價格是每磅6.5元，一盒約22元，札特查說，足以餵飽她的四口之家。

RAO’S義大利麵醬。取自Amazon網站
RAO’S義大利麵醬。取自Amazon網站

6. RAO’S義大利麵醬

札特查說，RAO’S義大利麵醬是他唯一會使用的預製義大利麵醬。根據包裝說明，該品牌是使用義大利李子番茄(plum tomatoes)和其他天然成分來製作醬汁。札特查說，她喜歡把RAO’S義大利麵醬和Garofalo有機麵條搭配在一起，做出一頓簡單的晚餐。

RAO'S義大利麵醬在各超市都有賣，但好市多是最便宜的，兩罐28盎司裝售價12.5元。

科克蘭烤雞。Getty Images
科克蘭烤雞。Getty Images

7. 科克蘭烤雞

札特查說，想要準備一道快速晚餐時，科克蘭的烤雞讓她的工作變得更簡單。要做雞肉沙拉，便把整隻雞切成絲，放在大碗裡，然後加入蔬菜和其他調味品。

每隻3磅重的烤雞只賣5元，是好市多最優惠的好的商品之一。

羅勒、香蒜奶油的鮭魚。擷自YouTube@Rhea Tasic USA
羅勒、香蒜奶油的鮭魚。擷自[email protected] Tasic USA

8. 羅勒、香蒜奶油的鮭魚

喜歡海鮮的人，札特查建議可以試試好市多經過處理、可直接烘烤的羅勒、香蒜奶油鮭魚。

札特查說，只要把包裝上的塑膠蓋去掉，放入烤箱用400度烤25分鐘左右。札特查說，她喜歡把這道烤鮭魚，配上馬鈴薯泥和蔬菜。

放在好市多肉類區的這盒生鮮鮭魚為三塊裝，每磅15元。

牛排館三岔牛排。取自Reddit@Costco
牛排館三岔牛排。取自[email protected]

9. 牛排館三岔牛排

札特查說，對她來說，以經認證的安格斯牛肉醃製的「牛排館三岔牛排」(Steakhouse Beef Tri-Tip)是家庭聚餐的最佳選擇。三岔牛排已經用鹽、胡椒和cabernet醬醃過，所以可以隨時烹煮。

札特查喜歡把牛排放在烤箱裡烤，或是天氣好的時候，放在後院燒烤架上烤。當用烤箱烤的時候，札特查會把牛排放入平底鍋，在375度下烘烤至少50分鐘。

可在好市多肉類區找到「牛排館三岔牛排」，每磅7.5美元。

墨西哥脫水Mole醬香料粉
墨西哥脫水Mole醬香料粉

10. 墨西哥脫水Mole醬香料粉

札特查用包括可可豆和三種辣椒的墨西哥混合香料La Monjita，不到15分鐘內就製作好美味的Mole醬。一袋為40份裝，約2磅重。

札特查說，製作醬汁時，可加入4盎司水和2湯匙香料，攪拌均勻後煮約10分鐘；熄火後，靜置10分鐘，最後加入雞肉一起煮，這樣的美味晚餐讓全家人都食指大動。

好市多這包墨西哥香料粉(La Monjita dehydrated mole)售價為15元。

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