省錢是王道…百貨龍頭Kohl's網購平台 祭折扣優惠

Kohl's也成立網購平台，消費者可以更優惠的價格購物。Getty Images

國內百貨零售龍頭Kohl's的分店遍及各地，而且為了服務沒空前往實體店面採購的消費者，Kohl's也成立網購平台，只要參照以下三種方法，可以有更優惠價格購物，在通膨高漲的時代，省錢就是王道。

一、註冊Kohl's電子帳戶：為了防堵垃圾郵件湧入電子信箱，許多人不喜歡註冊帳戶，不過註冊Kohl's電子帳戶，卻為購物者省錢之門開闢一條節捷徑，因為只要註冊Kohl's電子帳戶，消費者將收到15%或20%的折扣優惠，可以在購物時省下一筆費用。

二、Kohl's購物金(Cash)：Kohl's在促銷期間，推出消費者購物皆可獲得Kohl's購物金的優惠，即使經常去實體店面採購的消費者也擁有購物金優惠，購物金就像存入銀行帳戶的現金。

至於Kohl's購物金金額則取決於每次促銷活動內容，例如每消費超過50元、可獲得10元購物金，但消費者沒必要額外花費50元，只為了獲得Kohl'免費10元購物金，當真有購物需要時，信用卡 帳單金額剛好超過50元，這筆附贈的10元購物金基本上就像免費送上門的金錢。

不過提醒消費者，帳戶內的購物金有使用期限，而且網路購物通常要額外支付運費，所以不值得浪費時間在Kohl's隨便採購10元商品，但如果是經常去Kohl's採購的消費者，就可以多加利用購物金優惠，並在購物金使用期限內即時消費，以免浪費。

三、加入Kohl's回饋金(Rewards)：是一種回饋顧客的優惠，可以幫消費者節省大筆費用；每一筆Kohl's購物都可獲得5%回饋；消費者生日時，可獲得折扣碼或實體店面現金回饋之類的特別生日禮物；另外提醒消費者，使用Kohl's回饋折抵購物金額，通常有30天期限，請把握充裕時間利用上網購物。

消費者如果不習慣使用Kohl's網路購物平台，不妨前往住家附近分店，比較現貨和價格，但是如果喜歡上網購物，官網購物平台也詳細刊載現貨而且便於瀏覽，因此無需出門，也可以輕鬆在家採購。