亞馬遜線上暢貨中心 耐心搜尋可以淘到寶

亞馬遜的線上暢貨中心Amazon Outlet提供過剩庫存產品優惠，是消費者挖寶的好去處。取自Amazon Outlet網站

亞馬遜 的線上暢貨中心Amazon Outlet提供過剩庫存產品優惠，是消費者挖寶的好去處，在該網站角落，亞馬遜通常以20%或更高的折扣價格銷售多餘的庫存，清倉減價拍賣 ，你可以在Amazon Outlet找到所有的產品類別，包括時尚、家居、電子產品等應有盡有，有時甚至還能找到高級品牌的商品。

行家提醒，Amazon Outlet和Amazon Warehouse不同，Amazon Warehouse專門銷售已拆封、經過整修翻新，以及近期被退回的產品，由於是二手商品，Amazon Warehouse的商品價格通常最便宜，該網站的商品根據品質等級定價。

但有了Amazon Outlet，喜愛促銷優惠的買家不再需要穿梭於各個實體店面尋寶，只需要在家中動一動手指，就能省下大筆錢。

以下是House Beautiful網站推薦的幾項優惠家居產品，注意Amazon Outlet的商品經常輪換，記得定期察看確認。

CangLong世紀中餐桌椅Midcentury Dining Chairs

售價：$155.50

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B082C24Y23?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Urban Deco家庭辦公桌

售價：$44.79

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Ninja 數位氣炸鍋SP201 Digital Air Fry Pro

售價：$199.99

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Vailge 農舍桌布Farmhouse Tablecloth

售價：$16.09

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GE傾斜頭電動立式攪拌機

售價：$199.00

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Tuddrom柔軟人造毛皮毯子

售價：$15.99

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B07WC8V7D4?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1