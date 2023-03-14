我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

財政部同意眾院監委會 查看拜登家族銀行紀錄

亞馬遜線上暢貨中心 耐心搜尋可以淘到寶

編譯徐薏茹／即時報導
亞馬遜的線上暢貨中心Amazon Outlet提供過剩庫存產品優惠，是消費者挖寶的好去處。取自Amazon Outlet網站
亞馬遜的線上暢貨中心Amazon Outlet提供過剩庫存產品優惠，是消費者挖寶的好去處。取自Amazon Outlet網站

亞馬遜的線上暢貨中心Amazon Outlet提供過剩庫存產品優惠，是消費者挖寶的好去處，在該網站角落，亞馬遜通常以20%或更高的折扣價格銷售多餘的庫存，清倉減價拍賣，你可以在Amazon Outlet找到所有的產品類別，包括時尚、家居、電子產品等應有盡有，有時甚至還能找到高級品牌的商品。

行家提醒，Amazon Outlet和Amazon Warehouse不同，Amazon Warehouse專門銷售已拆封、經過整修翻新，以及近期被退回的產品，由於是二手商品，Amazon Warehouse的商品價格通常最便宜，該網站的商品根據品質等級定價。

但有了Amazon Outlet，喜愛促銷優惠的買家不再需要穿梭於各個實體店面尋寶，只需要在家中動一動手指，就能省下大筆錢。

以下是House Beautiful網站推薦的幾項優惠家居產品，注意Amazon Outlet的商品經常輪換，記得定期察看確認。

CangLong世紀中餐桌椅Midcentury Dining Chairs

售價：$155.50

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B082C24Y23?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Urban Deco家庭辦公桌

售價：$44.79

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B095BN1JJH?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Ninja 數位氣炸鍋SP201 Digital Air Fry Pro

售價：$199.99

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B08QZZY53M?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Vailge 農舍桌布Farmhouse Tablecloth

售價：$16.09

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B095SNZGLZ?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

GE傾斜頭電動立式攪拌機

售價：$199.00

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B09CV6R65B?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Tuddrom柔軟人造毛皮毯子

售價：$15.99

購物網址：https://www.amazon.com/dp/B07WC8V7D4?tag=syndication-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10057.a.33967819%5Bsrc%7Cmsn-us&th=1

Amazon 亞馬遜 拍賣

上一則

破除味精迷思 亞裔大廚挺身當代言人

下一則

心臟病年輕化 身體若有這個5徵兆快就醫

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
甫裁灣區524個工作…亞馬遜砸2億現金 聖他克拉拉買地

甫裁灣區524個工作…亞馬遜砸2億現金 聖他克拉拉買地
好康報您知／吉利超級市場（Fresh Farm Outlet）

好康報您知／吉利超級市場（Fresh Farm Outlet）
科技業退燒？ 亞馬遜第2總部工程暫停

科技業退燒？ 亞馬遜第2總部工程暫停

熱門新聞

好市多因商品優質、價格優惠而廣受喜愛，但由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。取自Shutterstock

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

2023-03-10 11:18
某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。取自pexels

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

2023-03-07 11:06
艾迪森(右)卻認為老年人很無聊，他的朋友年紀都在40上下。取自Eddison Wordplay網站

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

2023-03-09 10:44
不要小看1萬元，若投資得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大。取自pexels

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

2023-03-13 11:06
越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

2023-03-08 11:15
菲力牛排往往是菜單上價格最貴的，並經常被顧客點到。Getty Images

菲力、A5和牛不稀奇 學點這幾種被忽略的牛排吧

2023-03-10 11:41

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓
「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態
1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失