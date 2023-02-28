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食物價格節節升高 但「品質比省錢來得更重要」

編譯俞仲慈／即時報導
許多消費者對於節節上揚的食物價格大喊不消，但一位食品專家提供另一種思維，強調價值不僅包括價格，而且品質比價格來得更重要。Getty Images
許多消費者對於節節上揚的食物價格大喊不消，但一位食品專家提供另一種思維，強調價值不僅包括價格，而且品質比價格來得更重要。Getty Images

受到通膨影響，許多消費者對於節節上揚的食物價格大喊不消，因此有越來越人採購食物的首要條件就是便宜的價格，不過價格便宜的食物真的值得採購嗎？國內一位食品專家提供另一種思維，強調價值不僅包括價格，而且品質比價格來得更重要。

擁有食品研究碩士學位的艾莉森·凱恩(Alison Cayne)過去在紐約開過烹飪教室和咖啡廳，如今是一家小型食品公司創辦人兼執行長，她以長年經驗告訴大家，「食物成本遠比多數人以為的更高」。

根據家庭「食品消費者價格指數」(Consumer Price Index，11.3%Vs.6.5%)，去年食品成本上漲幅度幾乎是通膨兩倍，因此食品類雜貨和外食成本上漲幅度也遠超過其他消費項目。

凱恩表示，造成食品通膨多半是受到全球供應鏈(戰爭、燃料、勞動力)中斷影響，但通常被消費者忽視，部分食品可以表面維持價格不變，但實際上包裝內的食物數量已經減少(此乃「通貨緊縮」)，也有部分業者乾脆提高售價來因應。

絕大多數小型食品業的營收獲利非常微薄，若沒有消費者支持，根本無法生存，凱恩表示「我們應該捫心自問的問題並非食物為何突然變貴，而是這麼多年來，食物何以這麼便宜？」

自二次大戰以來，消費者長期被灌輸食物就是應該要便宜，結果價格取代品質，各種廉價食物充斥，隨著糖、鹽、防腐劑、飽和脂肪等攝取量不斷上升，醫療費、保險費和心臟病患也同步增加。

自20世紀70年代中期，越來越多人表示典型美式飲食有害環境、危害健康，提倡「優質食物」改善健康，國人也越來越知道應該購買沒有添加物或精製糖的食物。

長遠來看，貴得離譜的餐廳和在Instagram上熱門的高價燕麥棒，可能無法永續生存，但不要將一顆雞蛋或一杯7元咖啡售價和優良食物混為一談，選擇價格而非選擇品質，確實可以省錢，但也會遏止食品業未來的創新發長，最終都是由消費者付出代價。

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