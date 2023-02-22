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歐普拉等名人愛用的鑄鐵平底鍋 現正促銷中

編譯陳韻涵／即時報導
頗受好評的Always Pan鑄鐵鍋，能用來烹調各類型的食物，形同取代八件鍋具。取自our place網站
頗受好評的Always Pan鑄鐵鍋，能用來烹調各類型的食物，形同取代八件鍋具。取自our place網站

工欲善其事，必先利其器，名人網紅勸敗更令人心動。許多人可能已經聽聞Always Pan席捲網路、各大社群媒體和討論區，Our Place購物平台接著推出熱門廚具的鑄鐵鍋版本，而今Always Pan鑄鐵鍋(Always Pan Cast Iron)還有特價活動。

即起至2月28日，消費者可以低於原價39元的116元價格，在Our Place購物平台買到Always Pan鑄鐵鍋，共有七種顏色可選。

無論消費者是否喜歡原本的Always Pan陶瓷，想試用鑄鐵鍋版本，或只是想升級廚房用品，現在都是買貨的好時機。 

陶瓷與鑄鐵鍋版本的Always Pan最棒的地方，就是能用來烹調各類型的食物，形同取代八件鍋具，因為它可以煎、燉、燒、蒸、炒和烤。此鍋具採無毒、不沾的陶瓷塗層製成，搭配一把木製鍋鏟及可放在鍋內收納的凹槽。

這款平底鍋已吸引大量名人粉絲，包括脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)，她曾以「廚房魔術師」(kitchen magician)形容之，影星卡麥蓉狄亞茲(Cameron Diaz)說她天天使用這支鍋子，而流行樂天后席琳娜(Selena Gomez)2022年與該品牌合作推出限量顏色的聯名鍋具。 

購物者也很愛這支鍋，匯聚700多位顧客的4.5顆星評分，評價包括「改變遊戲規則的鍋子」，以及享受「烹飪的樂趣」等。一名消費者留言寫道，曾使用過許多鑄鐵平底鍋，但覺得之前的鍋子很難維護，直到買了Always Pan，才驚覺很好用且容易清潔。

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