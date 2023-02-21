我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

華爾街日報：習近平計畫訪莫斯科

清除家中寵物異味 只要有這瓶就夠了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味。取自pexels
寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味。取自pexels

寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。不幸的是，這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味，這些氣味就算一時用手掩住鼻子，也難以擺脫。如果你也有這個煩惱，可以參考數以千計的毛小孩父母的經驗，可以用除臭劑快速完成這項工作，更好的是它現在正在促銷，價格不到20美元。

Angry Orange的寵物氣味消除劑(Pet Odor Eliminator)是一款強力濃縮噴霧，可消除寵物異味來源。它的香味來自橘子皮，而橘子油則被證實有消除異味的功能。由於不含化學物質或香料，可以噴灑在柔軟或堅硬的表面，比傳統噴霧清潔劑更安全。在大面積使用前，先噴灑少量Angry Orange在測試物品的表面，看看寵物對此有何反應。

Angry Orange的寵物氣味消除劑。取自Amazon網站
Angry Orange的寵物氣味消除劑。取自Amazon網站

一位給予這款產品五顆星評價的消費者說，他試過市面上所有的清除寵物污漬、氣味的產品，甚至那些聲稱可以讓他的狗不再回到「犯罪現場」再度犯錯的產品，結果卻讓他一次又一次失望。他補充說，他甚至嘗試了地毯清潔劑和廚房裡的小蘇打和醋，但都沒有任何效果。

這位網友表示，在他尋找專業方法後，看到了Angry Orange的寵物氣味消除劑，試過後發現有用；噴完晾乾後，橘子味就沒有了、尿騷味也沒有了，他的狗在咖啡桌下留下的印記完全消失了。他說，現在他可以把孫子們抱過來，讓他們在地毯上爬來爬去，一點也不用擔心了。

另一位消費者留言說，他不會輕易使用「神奇」這個字眼，但他對這款除臭劑的原理感到佩服，真是太好用了。連最難清除的貓尿，都幾乎聞不到了...

家有毛小孩的注意了！現在Angry Orange寵物氣味消除劑降價至20美元以下，一瓶清潔濃縮液可稀釋成四瓶32盎司的清潔劑。只需將配方與水混合，就可以開始使用了。

咖啡

上一則

紐約中央公園地標 船屋餐廳今夏將重新開業

下一則

洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時 超級任天堂世界1天只玩2項目

延伸閱讀

橙縣女詐千萬 豪賭6個月慘賠 只剩11.98元

橙縣女詐千萬 豪賭6個月慘賠 只剩11.98元
自製清潔劑

自製清潔劑
木質地板保養較費心 專家建議可選這9款清潔劑

木質地板保養較費心 專家建議可選這9款清潔劑
你家有買嗎？500萬瓶Fabuloso清潔劑宣布召回

你家有買嗎？500萬瓶Fabuloso清潔劑宣布召回

熱門新聞

多吃富含鉀的香蕉，可以透過鉀來平衡鹽的主要成分鈉。取自pexels

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

2023-02-17 10:41
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

2023-02-15 10:44

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實