這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

雖然好市多人氣更勝一籌，但是有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。取自Shutterstock、Getty Images

如果想買大量商品，好市多 ( Costco )和山姆俱樂部(Sam's Club)都是不錯的選擇，好市多人氣似乎更勝一籌，令人驚訝的是，有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。

購物省錢網站TopCashback.com消費者專家格拉穆利亞(Rebecca Gramuglia)說，用心比價是省錢上上策。

經多方比較，八項商品和服務在山姆俱樂部比在好市多便宜，包括冷凍牛肉餅、雞翅、洋芋片、烘焙蛋糕、同日送貨服務、限時限量商品、特定品牌商品、嬰兒用品。

在食品方面，針對牛肉餅，40片裝的冷凍肉餅在山姆俱樂部賣 33.48 美元，好市多貴11美元；針對雞翅，10磅重冷凍品在山姆俱樂部和好市多各是17.98 美元 、31.99 美元；針對洋芋片，一盒30份裝的各式洋芋片在山姆俱樂部約15美元，好市多貴2美元。

針對烘焙蛋糕，CostContessa.com 總編輯克拉克 (Marie Clark) 說，山姆俱樂部蛋糕設計多，可與高檔麵包店媲美，甚至有定製紙杯蛋糕，比好市多的蛋糕便宜好吃。

在服務方面，針對同日送貨，山姆俱樂部高級會員收費 8 美元、標準會員收費 12 美元，好市多費用約高出17%至20%。

至於限時限量商品，DealNews.com 消費者分析師 拉姆霍爾德 (Julie Ramhold) 說，山姆俱樂部會在特定期間銷售其他地方找不到的獨家商品，例如年底假期時，好市多、山姆俱樂部都銷售巧克力脆餅Fannie May S'mores Mix，僅山姆俱樂部有薄荷口味，其他地方買不到。

知名品牌商品是另一要項，山姆俱樂部的選擇多得多，以保養品品牌「美國小蜜蜂」(Burt's Bees)為例，山姆俱樂部賣六款商品，另有Zarbee's品牌多款商品，好市多卻只銷售Zarbee's一款商品。

山姆俱樂部的嬰兒用品選項也更多，以紙巾為例，好市多網站只賣三款，其中二款是自有商店品牌Kirkland Signature，山姆俱樂部有10款選擇。在奶粉、嬰兒食品、點心方面，山姆俱樂部也勝出。