我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

拜登離開基輔 結束逾5小時歷史性訪問

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

編譯周芳苑／即時報導
雖然好市多人氣更勝一籌，但是有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。取自Shutterstock、Getty Images
雖然好市多人氣更勝一籌，但是有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。取自Shutterstock、Getty Images

如果想買大量商品，好市多( Costco)和山姆俱樂部(Sam's Club)都是不錯的選擇，好市多人氣似乎更勝一籌，令人驚訝的是，有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。

購物省錢網站TopCashback.com消費者專家格拉穆利亞(Rebecca Gramuglia)說，用心比價是省錢上上策。

經多方比較，八項商品和服務在山姆俱樂部比在好市多便宜，包括冷凍牛肉餅、雞翅、洋芋片、烘焙蛋糕、同日送貨服務、限時限量商品、特定品牌商品、嬰兒用品。

在食品方面，針對牛肉餅，40片裝的冷凍肉餅在山姆俱樂部賣 33.48 美元，好市多貴11美元；針對雞翅，10磅重冷凍品在山姆俱樂部和好市多各是17.98 美元 、31.99 美元；針對洋芋片，一盒30份裝的各式洋芋片在山姆俱樂部約15美元，好市多貴2美元。

針對烘焙蛋糕，CostContessa.com 總編輯克拉克 (Marie Clark) 說，山姆俱樂部蛋糕設計多，可與高檔麵包店媲美，甚至有定製紙杯蛋糕，比好市多的蛋糕便宜好吃。

在服務方面，針對同日送貨，山姆俱樂部高級會員收費 8 美元、標準會員收費 12 美元，好市多費用約高出17%至20%。

至於限時限量商品，DealNews.com 消費者分析師拉姆霍爾德 (Julie Ramhold) 說，山姆俱樂部會在特定期間銷售其他地方找不到的獨家商品，例如年底假期時，好市多、山姆俱樂部都銷售巧克力脆餅Fannie May S'mores Mix，僅山姆俱樂部有薄荷口味，其他地方買不到。

知名品牌商品是另一要項，山姆俱樂部的選擇多得多，以保養品品牌「美國小蜜蜂」(Burt's Bees)為例，山姆俱樂部賣六款商品，另有Zarbee's品牌多款商品，好市多卻只銷售Zarbee's一款商品。

山姆俱樂部的嬰兒用品選項也更多，以紙巾為例，好市多網站只賣三款，其中二款是自有商店品牌Kirkland Signature，山姆俱樂部有10款選擇。在奶粉、嬰兒食品、點心方面，山姆俱樂部也勝出。

好市多 分析師 Costco

上一則

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

延伸閱讀

Kirkland罐裝冷泡咖啡「這些效期」恐遭污染 好市多召回

Kirkland罐裝冷泡咖啡「這些效期」恐遭污染 好市多召回
台灣「不再是小菜一碟」巴菲特戰友孟格讚台積：最強半導體公司

台灣「不再是小菜一碟」巴菲特戰友孟格讚台積：最強半導體公司
省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品
世說新聞／親測AI繪畫 十秒生成辣妹 梵谷畫的好市多？

世說新聞／親測AI繪畫 十秒生成辣妹 梵谷畫的好市多？

熱門新聞

多吃富含鉀的香蕉，可以透過鉀來平衡鹽的主要成分鈉。取自pexels

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

2023-02-17 10:41
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

2023-02-15 10:44

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光