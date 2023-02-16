這6種「多餘」家居用品 購買前先想想

氣炸鍋等小家電往往是家庭主婦最後悔購買的廚房用品之一。Getty Images

在購買某些家居用品時，有多少次我們是不加思索地就把它們放入購物車中？雖然有些家居用品是生活必需，但其他的可能多看一眼，就知道是否真的需要購買它們。在某些情況下，我們可以找到更便宜的替代品，或者根本不需要購買。

1. 香味垃圾袋

垃圾袋是家庭必不可少的用品，但有香味的垃圾袋呢？地產網站Ownerly的專欄作者謝琳(Kerry Sherin)表示，除了價格之外，無味垃圾袋和有香味垃圾袋之間沒有區別。有香味的垃圾袋要花更多的錢，但兩者的功能相同：裝垃圾。

對於那些不想在有香味垃圾袋上多花錢的人，可以選擇購買無香味的垃圾袋。謝琳也建議使用較小的垃圾桶並定期清倒，以避免產生異味。

2. 廚房用具組

廚房用具組是購買或贈禮常見的家居用品，這些組合通常配有各種鍋鏟、勺子和抹刀，而且價格幾乎都很划算。

但謝琳表示，廚房用具組不是每一件都必要。最糟糕的情況是，一套廚房用具還會佔據廚房流理檯面或抽屜。謝琳建議，不要擁有多餘的物品，尤其是那些從未打算使用的，謹慎和有選擇性地購買任何廚房用具

3. 電動工具

是否需要購買電動工具，可能取決於每個家庭的需求，但通常沒有理由讓數十個未使用的電動工具（如鋸子和磨砂機）佔據家或車庫的所有空間。

謝琳說，借用或租用工具比購買工具更具成本效益。許多大城市的圖書館 都可出借工具，會員可以免費借用手持或電動工具來進行庭院或家務工作。

4. 餐桌擺飾

許多人喜愛購買擺花、蠟燭或訂製燈箱等物品，作為每個房間桌上的裝飾品。根據裝飾品的類型，為家中的每個桌子布置裝飾品可能花費不菲。

其實不需要購買這些裝飾品，也可以達到美化空間的效果。家事網站Rhythm of the Home的創辦人布柯(Stefan Bucur)建議採DIY方式製作家中的裝飾品，而不是到商店或賣場購買現成的。自己製作或使用家中已有的物品，可以為居家空間增添個人風格，還可以省錢。

5. 廚房紙巾

這可能是個有爭議的建議，因為多數家庭都會將廚房紙巾擺在手邊，以便隨時清理濺出的汁液或髒亂的東西。布柯之所以不建議購買廚房紙巾，是因為它是一次性產品，雖然使用方便，但價格不低。

布柯說，不妨換一種可重複使用的替代品，例如棉毛巾。不僅更環保，而且對省荷包來說也是個更好的選擇。即使計入清洗這些毛巾的成本，與廚房紙巾相比，一年仍可省下數百元。

6. 小家電

氣炸鍋等小家電往往是家庭主婦最後悔購買的廚房用品之一。轉眼之間，你會發現廚房流理檯面上佔滿了迷你鬆餅機、攪拌機和麵包機。

布柯說，不購買這些物品的補救措施是，投資 購買優質的旋風烤箱(convection oven)或電烤箱(toaster oven)；這有助於節省金錢和空間，並利用具有多種烹飪用途而不是功能有限的器具。