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社論／社安基金破產 才是美國最大危機

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

編譯徐薏茹／即時報導
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images

新的一年正是好市多(Costco)會員大肆採購、囤積低價商品的好時機，能替未來一年省下大筆錢，TopCashback.com消費者專家麗貝卡·格拉穆利亞(Rebecca Gramuglia)指出，規劃年度預算時，重點是考量哪些是會回購的商品。她表示：「例如你知道你會一直用到牙膏，這就是為什麼要大量購買，定期使用和不易變質的商品非常適合在批發賣場囤貨。」

格拉穆利亞強調比較單位成本的重要，以確保獲得最優惠的價格。大量購買囤貨也不一定省錢，「如果決定大量購買一樣商品，無論是水果乾還是洗面乳，記得確認有效期限，確定自己有足夠的時間消耗或使用該產品。否則你只會丟掉它造成浪費。」以下是推薦到好市多囤貨的五項商品。

1. 尿布

嬰兒用品消耗迅速，格拉穆利亞推薦在好市多購買Huggies Little Movers Plus尿布，每包售價52.49元，有3到7號的尺寸可選擇。售價因尺寸而異，但沃爾瑪(Walmart)相同產品的四號尺寸要價66.95元，五號要價84.95元。

2. 個人保養品

格拉穆利亞建議到好市多尋找藥店未販售的大尺寸商品。例如，兩瓶20盎司的Cetaphil溫和潔膚乳在好市多售價為17.99元，而在目標百貨(Target)購買同尺寸的一瓶Cetaphil潔膚乳則要價14.49元。

3. 罐裝食品

BeFluentInFinance.com創辦人洛克納特(Andrew Lokenauth)表示，好市多有大量日常低價的罐裝食品，「包括罐裝蔬菜、水果、豆類、湯。罐裝食物的保存期限長，對於沒有時間從頭開始煮飯的人來說，是囤貨的好選項。」

4. 穀物和豆類

洛克納特推薦好市多的低價穀物和豆類，包括米飯、藜麥、燕麥、豆子、小扁豆，「穀物和豆類是植物性蛋白的優秀來源，可做為擴大食物預算的划算方式。」

5. 烘焙材料

烘焙材料也是另一類總是保持低價的商品，包括麵粉、糖、泡打粉、酵母等，且保質期也長。

好市多 預算 目標百貨

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