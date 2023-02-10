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抖音爆紅的省空間小物 碗盤晾乾架現在有便宜可撿

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
可放在水槽上方的矽膠碗盤晾乾架。取自Amazon網站
可放在水槽上方的矽膠碗盤晾乾架。取自Amazon網站

說到廚房裡一些好用的小工具，似乎都可以在抖音(TikTok)找到答案。儲存空間不足？把鍋碗瓢盆掛在牆上，可以為廚房增添個性；冰箱空間不足？買些透明的儲物盒 (標註#fridgeorganization的貼文已積累了21億觀看次數)。或者是許多人都會遇到的狀況，流理檯空間永遠不夠用，這時不妨嘗試這款放在水槽上方的碗盤晾乾架

這款可節省空間的碗盤架可以放置在單水槽或雙水槽上方，除了有助騰出流理檯，還可讓餐具上殘留的水直接排入水槽。鏤空設計的架子可促進空氣流通，減少晾乾的時間。

但是，真正讓這款碗盤晾乾架走紅的原因是，它在不需使用時可以捲起來。當碗盤晾乾後，只要將它捲起來，便可塞進抽屜或水槽下方，減少廚房視覺上的雜亂。捲起來後，它的尺寸為20.5英寸寬、3英寸長。

這款可收藏的碗盤晾乾架，好用的地方還不止於此。矽膠材質讓它的耐熱溫度高達550°F，可當作火鍋的隔熱墊和烘烤餅乾、麵包時的冷卻架。此外，它還可以方便地用來清洗蔬菜、水果；放置餐具的小凹槽，取出後便可兼作小型漏勺。

它由不含BPA和BPS的矽膠塗層和不銹鋼製成，堅固耐用，可以支撐鑄鐵鍋，並且可安全地瀝乾新鮮蔬菜。有洞的表層很適合放置瓶子、杯子和不規則狀的物品，內置的餐具架可用來放餐具和刀具。

這款可節省空間的碗盤晾乾架平時售價為45美元，Amazon網站現在正以20美元的優惠價出售。

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