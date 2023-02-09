全食要求供應商降價 媒體踢爆部分商品價格沒變

全食施壓供應商降價的商品項目適用袋裝食物，但前述產品目前的售價仍維持在通膨調漲後的高價位。Getty Images

隨著通膨緩和，全食超市(Whole Foods)跟進沃爾瑪 超市(Walmart)的做法，要求供應商降低雜貨價格，藉此調降店內商品售價。

華爾街 日報7日報導，亞馬遜 (Amazon)旗下的全食超市去年12月已要求供應商調降袋裝食品價格，以期調整商品售價。

食物通膨的情況在2022年後期緩和，而全食試圖調降商品售價，確保麵包或麥片等民生必需品的「價格反映通膨情況改善」。

華爾街日報記者取得全食寫給供應商的信件摘要，得知全食施壓供應商降價的商品項目適用袋裝食物，前述產品目前的售價仍維持在通膨調漲後的高價位，不像許多新鮮雜貨、肉類與加工產品的價格，已在食物通膨情況改善後回穩或調降。

全食對供應商的策略並非業界首創，主打平價的沃爾瑪便經常施壓供應商降價或限制漲幅。

2022年11月，沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)告訴山姆俱樂部(Sam's Club)的供應商，沃爾瑪反對漲價。

全食去年調漲部分包裝食品的價格，尤其是高價產品，藉此反映運輸成本上揚及通膨相關因素，但部分食品產業內部消息人士透露，全食調漲商品價格，獲利也隨之增加。

總部位於德州奧斯汀的全食超市2017年被亞馬遜收購以來，已多次下修價格，旨在打破全食為高檔超市的形象。

亞馬遜另經營「亞馬遜生鮮」(Amazon Fresh)商店，提供比全食更便宜的產品，但近期跡象顯示，亞馬遜已暫停拓展「亞馬遜生鮮」分店，轉而加速全食拓點。