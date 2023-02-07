好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多 (Costco )會員都知道可以在這個廣受消費者歡迎的大賣場獲得眾多優質產品和超級優惠，現在就來看看2月份好市多有哪些最省錢的新上架商品：

火腿起司酥皮派

火腿起司酥皮派。取自臉書@Costco

火腿起司酥皮派(Ham and Cheese Pastry)對好市多來說並不是全新的商品，但它卻是2023年的新貨。「好市多食品資料」(Costco Food Database)網站編輯拉金(Greg Larkin)說，目前為止，火腿起司酥皮派是他最喜歡的2023年商品之一，這對好市多來說雖不是全新的商品，但在中斷近兩年後再度回到貨架上。他說，這款酥脆的奶油酥皮派，美味的餡料由火腿、普羅臥乾酪和貝夏梅起司(bechamel cheese)醬製成，很容易用烤箱或氣炸鍋加熱，是絕佳的早餐選擇。

布朗尼脆餅

布朗尼脆餅。取自Costco網站

這款一盎司裝的布朗尼脆餅(Brownie Brittle)有著低卡路里的特點，不會破壞任何人的新年健康飲食計畫。

返現網站TopCashback的消費專家葛穆歌莉亞(Rebecca Gramuglia) 說，這款混合了兩種經典甜點的清淡可口點心—Sheila G的布朗尼脆餅是餅乾和布朗尼者愛好者的絕佳零食，而且價格親民，扛一箱回家也不心疼。葛穆歌莉亞說，在好市多可以以11.49元價格購買20包、1盎司裝的Sheila G布朗尼脆餅。與亞馬遜 同一商品21.99美元的價格相比，在好市多可節省10餘元。

科爾曼冰桶

科爾曼冰桶。取自Costco網站

如果想在市面上找到一款高品質、價格適中且品牌值得信賴的冰桶(cooler)，科爾曼(Coleman) 自1950年代以來便開始製造冰桶，在好市多不到130元就可以買到。

葛穆歌莉亞說，儘管離溫暖的月份還有一些時間，但冬天是尋找春夏設備的好時機。例如，好市多現在以129.99元的價格提供科爾曼54夸脫鋼扣冰桶(Coleman 54-quart Steel Belted Cooler)。通常像這樣好的冰桶在Backcountry等零售店的價格會多出50多元。Backcountry便以199.99元提供不同顏色的相同商品。

PMD沐浴清潔刷

PMD沐浴清潔刷。取自Costco網站

在網路上快速搜索一下，就能找到一些訂價格159元的PMD沐浴清潔刷 (Clean Body Cleansing Device)，但如果在好市多購買，可以獲得更優惠的價格，並附有一個手持的沐浴刷。

相比之下，市面上不含沐浴刷的訂價是159元，加購沐浴刷需再支付30元。但如果在好市多購買該設備，全套只需114.99元，比單獨購買該設備便宜約44元，比購買全套更是省下74元。唯一缺點是，在好市多商品顏色選擇有限。

帶燈梳妝鏡

帶燈梳妝鏡。取自Costco網站

在光線不足的房間化妝可能會導致各種令人尷尬的結果—眼線沒描好、睫毛膏粘糊糊或沒有正確混合的輪廓化妝品，最好的解決方案是帶燈的放大梳妝鏡。

葛穆歌莉亞說，如果想購買新的梳妝鏡，好市多有很多附帶置物盤、影像清晰的梳妝鏡(Sharper Image SpaStudio Vanity Mirror)。在百思買(Best Buy)，這面鏡子售價 是249.99元，但好市多便宜整整100元，僅149.99元。