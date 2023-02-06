這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

隨著飆升的通貨膨脹給家庭開支造成嚴重的壓力，消費者比以往任何時候都更在意價格，這給他們充分的理由，重新回歸零售業者的自有品牌。取自Shutterstock

多數消費者到大賣場購物時，很自然地會被大品牌商品所吸引。畢竟，為什麼要選擇一些普通、包裝花稍的番茄醬，當可靠、一眼就可識別的亨氏(Heinz)番茄醬就放在它旁邊的架子上？

但隨著飆升的通貨膨脹給家庭開支造成嚴重的壓力，消費者比以往任何時候都更在意價格，這給他們充分的理由，重新回歸零售業 者的自有品牌。

許多大型零售業者現在越來越關注自有品牌的產品，雖然通常價格比知名品牌低，但這些商品並沒有像過去一些不知名的廉價品般犧牲品質。事實上，許多自有品牌商品被認為與高端品一樣好、甚至更好。

以下為各家零售業所開發供的自有品牌商品，消費者可以放心購買。

1.阿爾迪(Aldi)：SimplyNature

在阿爾迪賣場看到的大部分商品都來自其各種專賣店品牌，包括Grandessa、Millville和Fit & Active。但 SimplyNature品牌一直受到顧客的高度評價，並提供多種健康商品供消費者選擇。阿爾迪及其自有品牌系列多年來越來越受歡迎，甚至挑戰了Trader Joe's 等其他深受消費者喜愛的連鎖賣場。

阿爾迪(Aldi)連鎖超市自有品牌SimplyNature。取自Shutterstock

2.Trader Joe's: Trader Joe's品牌

Trader Joe's 以自有品牌而聞名，幾乎只銷售其同名品牌的產品。你或許會找到一些非自有品牌商品，特別是酒精類的，但這些絕對是例外，而不是常態。顧客喜歡Trader Joe's這個品牌，他們出售的許多產品因其口味、原料品質和低廉的價格而發展出一大批死忠的鐵粉。

廣受消費者歡迎的Trader Joe's同名自有品牌Trader Joe's。取自Shutterstock

3.Publix: Publix品牌

Pub Subs並不是Publix唯一知名的項目。如果住在南方，可能知道這家連鎖商店的品牌商品是頂尖的，例如甜點和烘焙食品非常出色。一則Reddit貼文建議嘗試一些商品，例如Mint Moose Tracks、Key lime pie和霜淇淋。

Publix賣場的自有品牌Publix。取自Shutterstock

好市多賣場是幾乎所有商品的一站式購買地點，包括雜貨、家具、處方藥、電子產品和服裝。在購買食品上，好市多的自有品牌科克蘭在客戶滿意度上大放異彩，不時有新品上架，並有多種冷凍食品可供選擇，保證可塞滿你家冰箱。

好市多(Costco)旗下的品牌科克蘭 (Kirkland)有眾多優質商品。取自Shutterstock

5.新鮮市場(The Fresh Market)：The Fresh Market品牌

新鮮市場被「今日美國」評為2022年全美最佳超市，現已在22個州擁有160家分店。這家美食超市和亞馬遜的全食(Whole Foods)類似，一些顧客也注意到在考慮預算時，新鮮市場的某些商品價格可能讓人卻步。無論如何，該品牌產品仍是許多人的最愛，包括高品質烘焙食品、零食和冷凍食品。

新鮮市場(The Fresh Market)的同名自有品牌The Fresh Market。取自Shutterstock

6.全食(Whole Foods)： 365 by Whole Foods品牌

在全食購物不必辜負其「Whole Paycheck」的綽號，可以省下不少錢，尤其是在購買它的自有品牌365 by Whole Foods時。自從亞馬遜收購了該雜貨連鎖店以來，優惠商品變得更多了。它的售價水準可能高於此文中的其他商店品牌，但高品質的材料，可能讓它值得你的付出。

亞馬遜旗下的全食(Whole Foods)連鎖超市擁有自有品牌365 by Whole Foods。取自Shutterstock

7.沃爾瑪(Walmart)：Great Value品牌

作為一站式購物的目的地，沃爾瑪數十年來一直是重視價值的消費者首選的賣場。 其自有品牌Great Value，讓消費者可以在店內購物時省下大筆費用。但必須看仔細，因為並非每種產品都那麼受歡迎。

連鎖大賣場沃爾瑪(Walmart)的自有品牌Great Value。取自Shutterstock

8.目標(Target)：Good and Gather品牌

沒有什麼比逛Target百貨更好的購物時光了，在瀏覽價格實惠的家居飾品時，消費者還可以挑選各種品牌的日用雜貨，包括Target旗下的Good and Gather。該品牌於2019年推出，目前從咖啡到乳酪已有2,000多種商品。該公司表示，所有Good & Gather的食品均不含人工香料或甜味劑、合成色素或高果糖玉米糖漿。

目標(Target)百貨的自有品牌Good and Gather。取自Shutterstock

9.克羅格(Kroger)：Simple Truth品牌

據「超市新聞」報導，超市連鎖店克羅格最近正慶祝其自有品牌Simple Truth成立10周年。該品牌於2013年推出，目前包括1,500餘種天然和有機產品，為消費者提供各種有益健康的選擇，且不致讓荷包大出血。Kroger其實有十幾個自有品牌，但Simple Truth讓消費者能輕易地找到不含人工色素、香料、防腐劑和甜味劑的食品。