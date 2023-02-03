購買蔬菜和花種子前 先聽聽過來人怎麼說

愛拈花惹草，蒔蔬種菜的人，看到的琳琅滿目的花種、菜種，不免動念想在春天來臨之前就購買。Getty Images

愛拈花惹草，蒔蔬種菜的人，看到塞滿信箱的花種、菜種廣告，未免手頭發癢，想在春天來臨之前就訂購。購買之前，不妨聽聽過來人分享的注意事項。

首先，檢查一下上季留下來的種子還能不能用。種子要儲藏在乾燥、涼爽、黑暗的地方才能保持「活力」，如果保存期逾三年，發芽能力大概已減弱不少，丟掉不可惜，已發霉或看起來殘破敗壞的，更不必考慮。

要重新買，本地店裡賣的「品牌」種子可以買嗎？如果保存妥當，可以放心買。「蔬菜 園新手手冊」作者普列珍特（ Barbara Pleasant）說，如果商家把貨架子擺在室外，接觸到露水，那就不妙。

她說，綠冰或小珍寶萵苣種子，從大盤商或大超市的花園中心買，品質不會輸給郵購的。甜豌豆、金盞花、百日菊、乳草等常見蔬菜花草的種子也是如此，多數需先在室內受陽處發芽，天氣轉暖後才移到室外。

有興趣種植奇花異草，如大號百日菊（giant cactus-type fringed zinnias）、日本 四角豆（Japanese winged beans ）、紅斑或白斑甜菜（ Chioggia beets）、各式茄子，可上Baker Creek Heirloom Seeds網站訂購，Select Seeds 網站也可滿足喜好特殊植物，包括藥草，有機種子的人的需求。

網路騙子不少，上網買種子之前，最好打探一下，再者，從本地商店購買還是比較可靠。

說到有機種子，有人會問，值得多花一點錢嗎？「自己栽種迷你小果園」的作者維赫爾米（Christy Wilhelmi）每年都用有機種子種菜。她認為對講究吃有機蔬菜的人，自己種的時候，用有機種子不但值得，還有必要。

她說，有機種子是指包裝之前，沒先噴灑過殺蟲劑、除草劑、殺菌劑的種子，如果你買有機草莓，自己種，也要用有機草莓的種子，道理是同樣的。「買有機種子表示支持有機農耕，也就是比商業農耕用水量較小、肥料流失沒那麼厲害、更保護土壤的耕種方式。