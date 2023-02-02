長知識了…那些IKEA看不懂的商品標籤意義

IKEA以簡約的北歐風格加上親民的價格，成為眾多消費者添購家具的首選。圖為以男孩名字來命名的Billy書櫃。取自IKEA網站

瑞典 家具IKEA以簡約的北歐風格加上親民的價格，成為眾多消費者添購家具的首選。但許多人可能會在逛IKEA賣場時，對琳瑯滿目商品上的標籤名稱感到有些困惑，有些甚至不是英文。其實IKEA的商品命名，有些是城市、有些是人名，還有些只是流行的瑞典語。

MALM：這款可兼做梳妝台的櫃子，幾乎每個女性和她們的母親都擁有一個（179 美元），MALM是瑞典語中一種岩石ore的代稱。

這款兒童廚具組DUKTIG在瑞典語中為「有能力」的意思。取自IKEA網站

DUKTIG：這款兒童廚具組在瑞典語中為「有能力」的意思，這可能是每個小男孩和小女孩在擁有該系列可愛的迷你廚房（129 美元）時的感受。

BEKVÄM：BEKVÄM系列包括一個方便的踏腳凳（55 美元），相信這是每個家庭都須擁有的工具。這也是一個瑞典語，意思是「舒適」，或許是因為它可以來當梯子拿取放置高處的物品。

BILLY：談到BILLY書櫃（50 美元）背後的含義時，並不那麼令人驚訝，就像在美國一樣，它在瑞典也是一個常見的男孩名字。

HEMNES：宜家的傳統臥室系列被命名為HEMNES系列 (包括床頭板、梳粧檯或床頭櫃）它實際上是以挪威北部的一個小鎮來命名的。

ELLY：這個可愛的廚房布巾系列（4美元）是以一個傳統的瑞典女孩名字來命名的。

LACK：許多人每天都在取名為LACK的邊桌（13美元）工作，或是當做咖啡 桌喝上一兩杯，但這個四個字母 的詞背後的真正含義是瑞典語的「漆」(lacquer)。

STOCKHOLM：宜家地毯大多數是以地名來命名的。 特別是這款黑白圖形的地毯（199至399美元），是以瑞典首都斯德哥爾摩來命名。

KOLDBY為人造牛皮地毯系列的名稱，意為寒冷的小鎮。取自IKEA網站

KOLDBY：這是人造牛皮地毯系列的名稱（160美元），意為寒冷的小鎮，KOLDBY位於丹麥西北部。

POÄNG：這款樺木扶手椅（109美元）因為超級舒適，頗受消費者歡迎，高靠背可為頸部提供重要支撐，這可能與此名稱在瑞典語中意為「點」的原因有關。

INGLF：如果想找一把經典風格的優質的椅子，那麼這款實木椅子（49 美元）就是你的最佳選擇，它們是以古代斯堪第納維亞男孩的名字來命名。

TRILLING：說到裝飾牆面，三件一組出售的這個海報（12美元）是TRILLING系列的一部分，在瑞典語中意為triplet (三胞胎)。真是貼切！

BEVARA：如果沒有這些密封夾，吃不完的洋芋片該如何保存？（2美元）它們被恰當地命名為BEVARA，在瑞典語中意為「保存」。

塑膠、色彩繽紛的餐具系列被命名為KALAS，在瑞典語中意為「派對」。取自IKEA網站

KALAS：提到塑膠、色彩繽紛的餐具，大家只會想到一件事—派對！顯然宜家也是這樣想，這就是為什麼他們將此系列命名為KALAS，在瑞典語中意為「派對」。

TRENSUM：這款流行、可旋轉的鏡子（7美元）是所有浴室的常見擺設，它是以瑞典南部的一個小村莊來命名。