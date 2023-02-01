好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品， 有些可能出你意表。美聯社

「俗擱大碗」的東西，好市多 大概都找得到，但它的7大暢銷商品， 有些可能出你意表。

首先是衛生紙。衛生紙在新冠病疫初襲期間，突然身價大漲，大家唯恐缺貨，拼命囤積，許多商店賣到缺貨。這個囤積心理，帶動了好市多的衛生紙生意。讀者文摘說，好市多衛生紙銷量年逾10億卷，讓它淨賺4億多元。

其次是熱狗。熱狗沒人會大量採購，純牛肉熱狗卻是好市多的七大暢銷品之一，大概因為消費者真的買到餓了，乾脆到它小小的飲食街解決早午晚餐，讓它每年賣掉1.51億根熱狗，淨賺2.26億元。因太好賣了，好市多不打算漲價，一條熱狗加一杯飲料，1.5元親民價格會繼續親民下去。

培根是肉食者的最愛，福斯財經新聞說，好市多推出自家品牌 Kirkand Hickory煙燻培根以來，銷量一直都很大。好市多到底賣了多少培根，沒有正式數據外流，不過從它在貨櫃上被取走的頻率看，那是買客的最愛之一沒錯。

烤雞。 華爾街 日報曾報導，好市多在2017年賣出8700萬隻烤雞。因為太受歡迎，公視新聞說，好市多在內華達州 建立了獨一無二的烤雞供應中心，讓熱烘烘香噴噴的烤雞，不斷滿足食客的肚皮。有一點必須一提，三磅重的烤雞只賣4.99元，會不會太便宜？福斯財經說，雖然年銷量達4000萬元，其實虧本。也許顧客滿意度值得虧本。

汽油。這也是許多人意想不到的好市多暢銷品。MechanicBase.com報導，好市多每年賣掉200億元汽油，占總銷售額的10%。霸隆（Barron's）雜誌說，會員每加侖可省1元；福斯新聞說，平均也比別家便宜3毛錢。

大型家電如冰箱、洗碗機、洗衣機和乾衣機，雖然確切數字不詳，分析家勞柏茨（ Katie Roberts）認為，節日大折扣和額外保固，是好市多家電暢銷的兩大原因。

最後是禮品卡。便宜是主因，如Jiffy Lube 的禮品卡，定價50元，好市多賣30元，折扣比別人大很多。