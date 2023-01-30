小氣財神過情人節 這些禮物30元以內搞定

情人節就要到了，這是對心愛的人表達感謝的日子。取自pexels

情人節就要到了，這是裝飾生活空間，致贈巧克力或花朵，預約餐廳並對喜愛之人表達感謝的日子。目標商店(Target )可讓情人節布置與慶祝活動變得更輕鬆，無論你打算與伴侶、朋友或其他人共度這個溫馨節日。

從面膜、茸毛拖鞋到睡衣組，「時人雜誌」(People Magazine)歸納出八種30元以下、不容錯過精選商品，讓消費者輕鬆歡度情人節。

Being Frenshe椰子與豆奶精油蠟燭。取自Target網站

．Being Frenshe椰子與豆奶精油蠟燭，7盎司，13.99元。

若想在家享受按摩會館的氣氛，不妨點燃14元的蠟燭，它有香草、茉莉香米、琥珀和白麝香的香氣。

影星兼歌手艾希莉·帝斯戴爾(Ashley Tisdale)推出的沐浴與身體保養商品是素食且製作過程人道的精油蠟燭，氣味方面，用過此商品的消費者形容，「整間房子都瀰漫著奢華高級又微妙的味道」。

露得清(Neutrogena)保濕面膜。取自Target網站

．露得清(Neutrogena)保濕面膜，1盎司，3.29元。

這款面膜的性價比很高，價格不到4元；物美價廉含玻尿酸等原料，被部分消費者譽為「最棒的面膜」。

Threshold舒適毛毯。取自Target網站

．Threshold舒適毛毯，25元 & Stars Above短袖上衣、短褲睡衣套組，21.99元。

這個情人節，約定晚上8時在舒適的大沙發上，穿著舒適睡衣，蓋著溫暖毛毯，享受溫馨時光。毛毯有自然色、深灰色和淺藍色可挑選，睡衣組則為黑色。

Wilton 10吋鋼製心型不沾烤盤。取自Target網站

．Wilton 10吋鋼製心型不沾烤盤，8.99元

不想花錢購買心型碗盤，不妨從烘培用具著手，一舉兩得，兼具實用、美觀和節慶裝飾功能。

Hanes Ultimate深紅色棉衫。取自Target網站

．Hanes Ultimate深紅色棉衫，13.59元。

大紅喜氣又舒適的棉質長袖運動衫，很適合情人節的喜氣氛圍。

Stars Above Paris交叉毛絨粉紅拖鞋。取自Target網站

．Stars Above Paris交叉毛絨粉紅拖鞋，13.59元。

情人節是充滿粉紅泡泡的日子，不妨讓雙腳也符合配色。

Threshold愛你雙色馬克杯。取自Target網站

．Threshold愛你雙色馬克杯，16盎司，7元。

想表達愛意又不好意思開口嗎？這款馬克杯上的文字敘述，「愛你，真心不騙」讓一切盡在不言中。