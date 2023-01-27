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二手iPhone行情剩多少？專家：新機上市後每周掉2%

中央社台北26日電
專家表示，iPhone新機上市後，舊機價值平均每周掉2%。 (Getty Images)
專家表示，iPhone新機上市後，舊機價值平均每周掉2%。 (Getty Images)

二手手機市場資訊不透明，消費者購買時往往擔心「踩雷」，想出售又抓不準行情高低。專家分析，iPhone使用1年殘值約60%到65%，Android手機殘值約剩30%到40%；iPhone新機上市後，舊機價值平均每周掉2%。

點子行動科技執行長鄭宇哲接受中央社記者專訪時表示，通常每5支手機會有1支流入二手市場，台灣的二手機市場大約從2021年上半年開始熱起來，電商通路更積極推廣回收二手機，投入的業者逐漸變多。

「二手機不能在手上停留太久，會掉價；新機上市後，舊機每過1周可能平均掉2%價值。」鄭宇哲指出，iPhone因為耐用、維修方便、第三方零件多，使用1年之後通常還有60%到65%價值，4年後還有20%到30%價值；反觀Android手機使用1年後，殘值通常剩下30%到40%。

他分析，台灣1年賣出的新手機約700萬支，二手機市場規模約150萬到200萬支，像iPhone這樣的中高階二手機大約60%到80%都賣到國外。

鄭宇哲透露，二手機主要從收入高的市場往收入低的市場流通，以往其他國家二手機都賣到中國，這個趨勢從2021年開始發生變化，現在大部分二手機都流向東南亞。

鄭宇哲坦言，做二手機生意需要一些經驗和「交學費」，曾有國外廠商因為周轉不靈而倒閉，「避險是最關鍵的know how（專業知識）」。

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