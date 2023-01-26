時尚教主的「雨天制服」 Hunter雨靴現在可撿便宜

莎拉·潔西卡·派克穿著休閒風的「雨天制服」，不僅包括灰色運動褲和紫色毛衣，還有雨天的必備行頭Hunter 經典款雨靴。(合成圖取自Getty Images、zappos.com)

「慾望城市」女主角莎拉·潔西卡·派克(Sarah Jessica Parker)日前宣佈她的新旗艦店將在影集中她所飾演的凱莉·布雷蕭 (Carrie Bradshaw) 的公寓旁開業，一天之後，有人看見她出現在「慾望城市：華麗下半場」(And Just Like That)的片場，頂著濕漉漉秀髮、外披沙龍長袍的派克，被拍到穿著休閒風的「雨天制服」，這身制服不僅包括灰色運動褲和紫色毛衣，還有雨天的必備行頭Hunter經典款雨靴。

好消息是，這款派克穿著的經典雨靴正在Zappos和亞馬遜 網站上拍賣 ，最高可減50美元，對廣大Hunter迷來說，現在是下手的最佳時機（並為潮濕的冬天做好準備）。

「英國 國民雨鞋」Hunter，長久以來憑藉其時尚而實用的鞋款，一直是最受消費者喜愛的雨具品牌。該品牌最暢銷的雨靴有多種款式，包括長款和短的Chelsea款，均採用圓頭設計、小腿部分可伸縮，適合各種腿型的需要。雨靴由防水橡膠製成，可防雨水、雪和泥漿滲入，厚實的橡膠鞋底具有抓地力，在潮濕、結冰和不平坦的地面也能保持穩定。許多雨靴都很難穿脫，但Hunter所設計的雨靴卻沒有這個問題。

派克穿的這雙雨靴採用該品牌久經考驗的毛絨內襯，讓它在寒冷的天候下更為保暖。這些柔軟的羊毛襯裡也提供緩衝，讓雙腳保持溫暖和乾燥。很容易看出為什麼這款靴子擁有眾多名人粉絲，不僅僅是莎拉·潔西卡·派克。艾倫·龐貝歐(Ellen Pompeo)、瑞絲·薇斯朋(Reese Witherspoon)、希拉蕊·朵芙(Hilary Duff)、坎達爾·珍娜(Kendall Jenner)等大牌明星也都穿過該品牌的雨靴。

Hunter 經典腳背可調節短靴(Hunter Original Back Adjustable Short)

• 尺碼：5-11

• 顏色：Dark Slate, Ice Grey, Maa Green, Tufted Purple

• 消費者評價：對這些靴子的品質和舒適度非常滿意。在最近的一個雨天，讓我的腳保持溫暖和乾燥。它們確實偏大半碼，但我不介意，因為這樣可以留出空間穿一雙更厚的襪子，而且腳背的可調節部分，讓它們在走路時不會感覺太鬆。