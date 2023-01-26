我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：槍案不是亞裔問題 在美愈久愈容易用槍解決不滿

曾估中國2027前犯台 印太司令部前司令30日訪台

時尚教主的「雨天制服」 Hunter雨靴現在可撿便宜

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
莎拉·潔西卡·派克穿著休閒風的「雨天制服」，不僅包括灰色運動褲和紫色毛衣，還有雨天的必備行頭Hunter 經典款雨靴。(合成圖取自Getty Images、zappos.com)
莎拉·潔西卡·派克穿著休閒風的「雨天制服」，不僅包括灰色運動褲和紫色毛衣，還有雨天的必備行頭Hunter 經典款雨靴。(合成圖取自Getty Images、zappos.com)

「慾望城市」女主角莎拉·潔西卡·派克(Sarah Jessica Parker)日前宣佈她的新旗艦店將在影集中她所飾演的凱莉·布雷蕭 (Carrie Bradshaw) 的公寓旁開業，一天之後，有人看見她出現在「慾望城市：華麗下半場」(And Just Like That)的片場，頂著濕漉漉秀髮、外披沙龍長袍的派克，被拍到穿著休閒風的「雨天制服」，這身制服不僅包括灰色運動褲和紫色毛衣，還有雨天的必備行頭Hunter經典款雨靴。

好消息是，這款派克穿著的經典雨靴正在Zappos和亞馬遜網站上拍賣，最高可減50美元，對廣大Hunter迷來說，現在是下手的最佳時機（並為潮濕的冬天做好準備）。

英國國民雨鞋」Hunter，長久以來憑藉其時尚而實用的鞋款，一直是最受消費者喜愛的雨具品牌。該品牌最暢銷的雨靴有多種款式，包括長款和短的Chelsea款，均採用圓頭設計、小腿部分可伸縮，適合各種腿型的需要。雨靴由防水橡膠製成，可防雨水、雪和泥漿滲入，厚實的橡膠鞋底具有抓地力，在潮濕、結冰和不平坦的地面也能保持穩定。許多雨靴都很難穿脫，但Hunter所設計的雨靴卻沒有這個問題。

派克穿的這雙雨靴採用該品牌久經考驗的毛絨內襯，讓它在寒冷的天候下更為保暖。這些柔軟的羊毛襯裡也提供緩衝，讓雙腳保持溫暖和乾燥。很容易看出為什麼這款靴子擁有眾多名人粉絲，不僅僅是莎拉·潔西卡·派克。艾倫·龐貝歐(Ellen Pompeo)、瑞絲·薇斯朋(Reese Witherspoon)、希拉蕊·朵芙(Hilary Duff)、坎達爾·珍娜(Kendall Jenner)等大牌明星也都穿過該品牌的雨靴。

Hunter 經典腳背可調節短靴(Hunter Original Back Adjustable Short)

• 尺碼：5-11

• 顏色：Dark Slate, Ice Grey, Maa Green, Tufted Purple

• 消費者評價：對這些靴子的品質和舒適度非常滿意。在最近的一個雨天，讓我的腳保持溫暖和乾燥。它們確實偏大半碼，但我不介意，因為這樣可以留出空間穿一雙更厚的襪子，而且腳背的可調節部分，讓它們在走路時不會感覺太鬆。

亞馬遜 英國 拍賣

上一則

旅行最怕這個來亂…NASA太空人傳授克服時差秘訣

下一則

年過50 做這些運動對減重一點都不給力

延伸閱讀

拜登兒子業餘畫作「高價賣」眾院共和黨人展開調查

拜登兒子業餘畫作「高價賣」眾院共和黨人展開調查
三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校
兩次拔智齒

兩次拔智齒
英國前首相強生將出版回憶錄 講述唐寧街歲月

英國前首相強生將出版回憶錄 講述唐寧街歲月

熱門新聞

大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

2023-01-18 10:45
退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢。Getty Images

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

2023-01-25 14:55
購買經濟艙時，用點小技巧或許可以有機會花小錢升級至商務艙。取自Air Newzealand

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

2023-01-19 09:57
酪梨需要較長時間成熟，直到軟至可以食用為止。Getty Images

酪梨成熟很費時 照這樣做簡單又快速

2023-01-20 10:48
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

2023-01-24 10:34
好市多以商品超值優惠而聞名，但近日網路卻出現許多抱怨好市多價格上漲的貼文。取自Shutterstock

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

2023-01-19 10:46

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍

搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍
路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃