我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

蛋價大漲之際 植物蛋Just Egg大打廣告搶市場

記者胡玉立／即時報導
美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)
美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)

流感讓數以百萬的雞隻被消滅，並導致雞蛋短缺和蛋價大漲。以植物為基礎的品牌Just Egg趁機大作廣告，向沮喪的消費者強調，他們還有另一種選擇—植物性雞蛋。

Just Egg的廣告計畫包括：15日於紐約時報周日版刊登全版廣告，呈現冰箱架上的幾瓶Just Egg植物性雞蛋產品，以及「植物不會感染流感」等廣告詞。本周末開始，該品牌還將在大約800個電動汽車Volta充電站銀幕上宣傳其產品；這些充電站大多位於雜貨店停車場。

在廣告發布之際，禽流感已導致大量產蛋雞死亡，普通雞蛋比有機雞蛋更貴。農業部指稱，有多達5800萬隻雞感染禽流感。

美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)
美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)

Just Egg主打的廣告產品是12盎司瓶裝、從綠豆提煉出來的植物性散蛋，一瓶相當於約八個雞蛋，平均零售價為4.30元。該公司指出，其零售銷售速度比以往任何時候都快，他們也擴大了分銷範圍。根據勞工統計局數據，12月時，一打大型A級雞蛋平均價格為4.25元。

Just Egg是食品科技公司Eat Just產品品牌之一，公司前身為Hampton Creek，在各大零售商和特色食品店銷售。除了植物雞蛋，Eat Just也在開發實驗室培育肉類；2020年底，新加坡簽署同意Eat Just實驗室培育雞肉，是全球第一個獲得監管機構批准的實驗室培育肉類。

根據商業內幕新聞(Insider)去年取得的Eat Just投資者介紹顯示，該公司已將2021年收入預期下調近50%。

彭博社報導，在2017年放棄Hampton Creek名稱改用Eat Just之前，該公司購買了自家產品以提高銷售數字。聯邦調查從未歸咎Hampton Creek有任何不當行為；公司執行長泰特里克(Josh Tetrick)當時表示，購買自家產品是為了檢查質量。

雞蛋 流感 新加坡

上一則

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

延伸閱讀

不堪超市蛋價暴漲 南加華人直奔雞場買蛋 便宜又新鮮

不堪超市蛋價暴漲 南加華人直奔雞場買蛋 便宜又新鮮
第一IC銀行賀農曆年特惠活動 1月17至19日電匯轉帳中、韓與美國境內免手續費

第一IC銀行賀農曆年特惠活動 1月17至19日電匯轉帳中、韓與美國境內免手續費
休士頓蛋價 較去年漲逾一倍

休士頓蛋價 較去年漲逾一倍
蛋價持續飆漲 1箱20元漲到80多元 中餐業快撐不住

蛋價持續飆漲 1箱20元漲到80多元 中餐業快撐不住

熱門新聞

儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

2023-01-12 10:39
多數「不需要的電話」來自詐騙份子，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。取自pexels

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

2023-01-10 10:24
理財專家建議選擇較有保障的投資管道，可有效對抗通膨。Getty Images

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

2023-01-13 10:41
冬天開車有時無法預期天候的變化，但至少可以確保隨身攜帶應急用品和必要的裝備。取自pexels

冬天開車必備物品 聽聽保養廠師傅給的建議

2023-01-12 10:44
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

2023-01-06 10:21
Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院。取自Amazon網站

Trader Joe's兩款巧克力含過量鉛鎘 消費者提告

2023-01-09 10:17

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了

最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了
特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了
加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人