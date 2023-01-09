Trader Joe's兩款巧克力含過量鉛鎘 消費者提告

Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院。取自Amazon網站

知名連鎖超市Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院，針對這兩起集體訴訟，Trader Joe's方面目前尚未有立即回應。

紐約布魯克林的佛蘭特先生(Thomas Ferrante)與曼哈頓 的赫伯小姐(Tamakia Herb)3日不約而同向法院控告Trader Joe's生產的兩種產品，「Dark Chocolate」和「Dark Chocolate Lover's Chocolate」，含有過量金屬鎘和鉛。科學已經證實，接觸過量的鉛會危害人體健康，甚至會降低兒童智商。至於鎘則被視為是一種致癌物，容易導致腎、肝和骨骼受損。

根據訴狀，兩位原告皆引用2022年12月15日「消費者報告」(Consumer Reports)的一篇報導，該文警告消費大眾，即使黑巧克力有益健康，但巧克力製造過程很難完全清除鉛、鎘等重金屬含量。「消費者報告」檢驗28種黑巧克力產品重金屬含量，發現5款黑巧克力的鎘和鉛含量都超過標準，其中一種就是Trader Joe's的產品。

「消費者報告」經過檢驗後發現，Trader Joe's的「Dark Chocolate Lover's Chocolate 85% Cacao」中，鎘含量超過加州 安全值的2.29倍、鉛含量也超標1.27倍；另一種「Dark Chocolate 72% Cacao」則被驗出有超標1.92倍的鉛含量。

原告佛蘭特指控Trader Joe's 明知旗下產品有重金屬含量超標問題，卻故意向消費者隱匿。原告赫伯另指控Trader Joe's之品牌行銷強調友善消費者並注重消費者健康，誤導消費者相信該品牌產品安全無虞，因此以違反欺詐、廣告不實、不當獲利的法律，向Trader Joe's尋求金額不定的賠償與懲罰性賠償。

另外赫伯的律師上個月已經對巧克力品牌好時(Hershey)提起類似訴訟，指控好時生產的「Special Dark Mildly Sweet Chocolate」含有超過加州安全值2.65倍的鉛含量。