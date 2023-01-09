我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專機載運無證移民到瑪莎葡萄園 佛州律師費達百萬

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

Trader Joe's兩款巧克力含過量鉛鎘 消費者提告

編譯俞仲慈／即時報導
Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院。取自Amazon網站
Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院。取自Amazon網站

知名連鎖超市Trader Joe's 旗下生產的兩種巧克力產品，因為含有過量重金屬鎘和鉛，被紐約兩位民眾分別告上聯邦法院，針對這兩起集體訴訟，Trader Joe's方面目前尚未有立即回應。

紐約布魯克林的佛蘭特先生(Thomas Ferrante)與曼哈頓的赫伯小姐(Tamakia Herb)3日不約而同向法院控告Trader Joe's生產的兩種產品，「Dark Chocolate」和「Dark Chocolate Lover's Chocolate」，含有過量金屬鎘和鉛。科學已經證實，接觸過量的鉛會危害人體健康，甚至會降低兒童智商。至於鎘則被視為是一種致癌物，容易導致腎、肝和骨骼受損。

根據訴狀，兩位原告皆引用2022年12月15日「消費者報告」(Consumer Reports)的一篇報導，該文警告消費大眾，即使黑巧克力有益健康，但巧克力製造過程很難完全清除鉛、鎘等重金屬含量。「消費者報告」檢驗28種黑巧克力產品重金屬含量，發現5款黑巧克力的鎘和鉛含量都超過標準，其中一種就是Trader Joe's的產品。

「消費者報告」經過檢驗後發現，Trader Joe's的「Dark Chocolate Lover's Chocolate 85% Cacao」中，鎘含量超過加州安全值的2.29倍、鉛含量也超標1.27倍；另一種「Dark Chocolate 72% Cacao」則被驗出有超標1.92倍的鉛含量。

原告佛蘭特指控Trader Joe's 明知旗下產品有重金屬含量超標問題，卻故意向消費者隱匿。原告赫伯另指控Trader Joe's之品牌行銷強調友善消費者並注重消費者健康，誤導消費者相信該品牌產品安全無虞，因此以違反欺詐、廣告不實、不當獲利的法律，向Trader Joe's尋求金額不定的賠償與懲罰性賠償。

另外赫伯的律師上個月已經對巧克力品牌好時(Hershey)提起類似訴訟，指控好時生產的「Special Dark Mildly Sweet Chocolate」含有超過加州安全值2.65倍的鉛含量。

Trader Joe's 加州 曼哈頓

上一則

2023年代表色：暖黃、洋紅寓意療癒與活力

下一則

報稅季將至 6步驟找到合適的報稅專業人員

延伸閱讀

Trader Joe’s年度票選 這5款食品是客戶最愛

Trader Joe’s年度票選 這5款食品是客戶最愛
德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭
中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受

中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受
聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

熱門新聞

魚缸平均功率220瓦，年耗電220元，雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。Getty Images

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

2023-01-02 09:30
大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近被粉絲列出一長串「訂價過高商品」清單。取自Shutterstock

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

2023-01-03 10:19
日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

2023-01-05 10:52
根據一項調查，星巴克不是咖啡迷心目中連鎖店的頂尖(top dog) 品牌。路透

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

2023-01-02 09:38
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

2023-01-06 10:21
不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。取自臉書@STK牛排館

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

2023-01-05 10:07

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？