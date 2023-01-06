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Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

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Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images
Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有些始終是粉絲們的心頭好。Getty Images

在Trader Joe’s眾多深受消費者喜愛的商品中，有幾款歷經了時間的考驗，始終是粉絲們的心頭好。

Trader Joe’s第14屆「年度客戶票選獎」(Annual Customer Choice Awards)的投票活動從本周開始，根據「受歡迎程度」和「連續入選」這兩項標準，將從比賽中選出五款最受歡迎的產品。為了表揚這些暢銷商品的持久力，Trader Joe’s將把它們（每件商品至少5度蟬聯各類別冠軍）納入Trader Joe's的商品「名人堂」(Hall of Fame)。

目前領先的是以下這5款食品，多年來它們給顧客留下了深刻印象，其中半數以上去年也在「年度客戶票選獎」名單上佔有一席之地。

1.橙汁雞丁(Mandarin Orange Chicken)

橙汁雞丁。取自Trader Joe’s網站
橙汁雞丁。取自Trader Joe’s網站

這款深受喜愛的冷凍食品於2004年1月首次推出，已連續多年被消費者評選為整體最受歡迎和最佳主菜。該產品的亮點是嫩脆的雞肉塊和薑汁柑橘醬。

食用時為保持美味，Trader Joe's建議在400度的烤箱中先烤熱雞肉，然後在平底鍋或炒鍋中將醬汁加熱，稍後再將雞肉加入醬汁中，翻炒至表層並略微焦黃，搭配米飯和蔬菜一起享用。

2.黑巧克力花生醬杯(Dark Chocolate Peanut Butter Cups)

黑巧克力花生醬杯。取自Trader Joe’s網站
黑巧克力花生醬杯。取自Trader Joe’s網站

還有甚麼比巧克力和花生醬更受歡迎的組合？自2010年8月上市以來，這個一口大小的零食一直是最佳甜點/糖果類的贏家。和牛奶巧克力版本一樣，杯子裡裝滿了慢慢烘烤、磨碎的維吉尼亞花生所製成的花生醬。

3.花生醬夾心椒鹽脆餅(Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets)

花生醬夾心椒鹽脆餅。取自Trader Joe’s網站
花生醬夾心椒鹽脆餅。取自Trader Joe’s網站

這款口感鬆脆的零食於1992年首次發布，從那以後便一直是Trader Joe's粉絲們的最愛。這款裡面滿是花生醬、外表撒上粗鹽的椒鹽脆餅，多次贏得最佳零食獎，並且名列Trader Joe's門市經理心目中最喜愛的前10名產品之一。

4. Unexpected切達乾酪(Unexpected Cheddar)

Unexpected切達乾酪。取自Trader Joe’s網站
Unexpected切達乾酪。取自Trader Joe’s網站

這款Trader Joe's的切達乾酪在2011年8月首次亮相後，便一直是最佳乳酪類別的常勝軍。根據Trader Joe's的說法，這款半硬質乳酪使用了義大利最負盛名的帕馬森乾酪，精心製作出最佳品質的美國切達乾酪。。

如果不確定切達乾酪要搭配什麼？Trader Joe's推薦酒體輕盈的紅葡萄酒，如黑皮諾(Pinot Noir)或艾爾淡啤酒(pale ale)。

5.大豆香腸(Soy Chorizo)

大豆香腸。取自Trader Joe’s網站
大豆香腸。取自Trader Joe’s網站

與切達乾酪在2011年8月同時亮相的這款產品，一上市便廣受好評。大豆香腸在過去幾年中獲得了最受素食者歡迎的素食產品獎，為傳統的西班牙香腸增添了素食風味。這款植物肉是將大豆蛋白拌入辣椒粉、海鹽、醋、紅辣椒和大蒜粉製成。

Trader Joe’s網頁上寫道，「在競爭日益激烈的素食商品領域，很高興看到這款香腸確保了它MVP的地位——絕佳的純素蛋白質(Magnificent Vegan Protein)。」

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