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避免睡前滑手機 讓這5款智慧鬧鐘叫你起床

編譯徐薏茹／即時報導
滑手機對睡眠品質有不良影響，所以最好讓智慧型手機遠離床邊。取自pexels
滑手機對睡眠品質有不良影響，所以最好讓智慧型手機遠離床邊。取自pexels

現代人多用智慧型手機當作鬧鐘，但也因此容易養成睡前及睡醒後滑手機的習慣，研究表明就寢時間滑手機對睡眠品質有不良影響，所以最好讓智慧型手機遠離床邊，以下是Esquire雜誌推薦的五款智慧鬧鐘，可作為手機的替代選項，幫助你擁抱更棒的睡眠。(以下價格依實際情況變動)

Loftie 智慧鬧鐘。取自Loftie網站
Loftie 智慧鬧鐘。取自Loftie網站

1. Loftie 智慧鬧鐘

售價：$119.20

Loftie的這款兩段式鬧鐘能用溫和的鳥鳴聲將你從睡夢中喚醒，另外內建白噪音、自然聲、冥想引導等，幫助入睡。

Hatch Restore日出鬧鐘。取自Amazon網站
Hatch Restore日出鬧鐘。取自Amazon網站

2. Hatch Restore日出鬧鐘

售價：$129.99

Hatch Restore日出鬧鐘以低調的顯示器及大而圓的智慧燈光模擬日出、日落柔和的過渡期光線，讓人在自然的光照中起床。燈光還能作為床頭燈使用，使用者可下載Hatch應用程式排定時程。

Echo Show 5（2代）智慧音箱。取自Amazon網站
Echo Show 5（2代）智慧音箱。取自Amazon網站

3. Echo Show 5（2代）智慧音箱

售價：$34.99

亞馬遜Echo Show 5可連接智慧語音助理Alexa設定使用，在起床的同時還能獲取新聞、天氣、交通等資訊，透過Alexa功能，可輕鬆控制各種智慧家電。

Lenovo智慧鬧鐘2 (無線充電底座)。取自Walmart網站
Lenovo智慧鬧鐘2 (無線充電底座)。取自Walmart網站

4. Lenovo智慧鬧鐘2 (無線充電底座)

售價：$49.88

Lenovo智慧鬧鐘可搭配Google平台操作，4吋的螢幕可以用Google Photos製作個人化頁面，也可以搭配其他Google Home設備使用。

Lenovo智慧時鐘 Essential 。取自Amazon網站
Lenovo智慧時鐘 Essential 。取自Amazon網站

5. Lenovo智慧時鐘 Essential 

售價：$27.99

Lenovo智慧時鐘Essential內建亞馬遜Alexa及Google助理(Google Assistant)，外觀看起來像普通的鬧鐘，但實際上具備智慧功能，而且比其他智慧鬧鐘稍微便宜些，同樣可透過語音命令設置鬧鐘，聽取音樂或新聞、更新天氣資訊。

智慧型手機 Google 亞馬遜

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