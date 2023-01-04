亞馬遜網站最貴商品多少錢？答案讓你嚇一跳

亞馬遜上架商品也有許多價值不斐的物件，猜猜上面這4樣商品，哪個價格最高？(合成圖，取自Amazon網站)

電商巨頭亞馬遜 （Amazon）成立於1994年，這家零售商現在已成為網路購物的代名詞，提供人們心中想要的一切，其中包括有價收藏品在內。在亞馬遜網站，你可以找到極其昂貴手錶和限量體育紀念產品，甚至還有價值四百萬元的驚人典藏。現在就來看看價值不菲的亞馬遜物件。

8. 原版富蘭克林手寫便條 -- 3萬2000元

誰能想得到，歷史也可以在亞馬遜上待價而沽！這張1787年由開國元勳班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）手寫的便條，記錄了一段美國的過去。它附有真品證書，終身保固，可能會不斷增值。

7. 傳奇籃球巨星喬丹 親筆簽名肖像卡 -- 7萬4999.99元

傳奇籃球明星喬丹（Michael Jordan）即使已退休20多年，他的簽名肖像卡仍值7萬5000元。這張芝加哥公牛隊紀念品尺寸為16吋 x 13.5吋，含框。

6.百達翡麗玫瑰金手錶 -- 9萬9000元

這款百達翡麗（Patek Philipe）年曆月相（Annual Calendar Moonphase）腕錶是亞馬遜網站最昂貴的手錶；38毫米錶殼，採用18克拉玫瑰金製成。

5. 1891年美國摩根銀幣 -- 16萬4000元

錢幣可以成為極有價值的收藏品。這枚1891年1美元摩根新奧爾良銀幣（Silver Morgan New Orleans coin），是伊利諾套裝（Illinois Set）的一部分；若保養得當，肯定升值。

4. 2017年馬霍姆斯親筆簽名新秀卡 -- 21萬8274.99元

堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）擁有眾多球迷；他在2017年親筆簽名球衣製成的這張新秀卡，要價21萬8000元，即是明證。

3.「三指怪客」布朗1920年代簽名棒球 -- 26萬7265.99元

有職棒大聯盟「三指怪客」布朗（Mordecai Brown）簽名的這只1920年代棒球，已存在一個多世紀；這位傳奇棒球運動員在1949年入選棒球名人堂。

2. Cal Ripken Jr. 1981年簽名球衣 -- 89萬908.99元

體育紀念品再次被證明非常有利可圖。金鶯隊名人堂球星小瑞普肯（Cal Ripken, Jr.）1981年簽署的球衣，說不定未來十年內會漲至100萬元。

1. 西班牙大師哥雅的「拉斐爾·埃斯特夫的肖像」-- 400萬元

西班牙繪畫大師哥雅（Francisco de Goya）的作品在全球最棒的藝術博物館 展出。於亞馬遜待售的這幅「拉斐爾·埃斯特夫的肖像」（Portrait of Rafael Esteve）並非原創，但懸掛在西班牙瓦倫西亞聖皮奧五世博物館（Museo de San Pio V in Valencia）的這幅複製品，仍是2022年亞馬遜網站最昂貴的物品。