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好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

編譯周芳苑／即時報導
大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近被粉絲列出一長串「訂價過高商品」清單。取自Shutterstock
大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近被粉絲列出一長串「訂價過高商品」清單。取自Shutterstock

大賣場好市多(Costco)向來以價格便宜著稱，但最近對話社群網站 Reddit 好幾百名好市多狂熱粉絲列出一長串「訂價過高商品」(overpriced items)清單，消費者應提高警覺。

專門教導省錢之道的網站cheapism.com根據Reddit帖文提醒購物者，好市多有些商品太貴，應避免選購。訂價過高的商品如下：

第一類：新鮮農產品。一位好市多粉絲泛指好市多新鮮農產品很糟糕，其他人則點名批評奶油果(酪梨)， 更有多位評論者稱，不僅價格貴，品質也下降。

第二類：大包裝商品。這則批判味十足的帖子泛指，假如買大包裝商品卻根本用不完，實際單位成本比標準尺寸的商品貴。買大包裝食品更要注意，應事先規劃，確保冰箱有空間、可與室友分享，否則寧可少買。

第三類：過節商品。發文的人說，萬聖節和聖誕節等應景物品價格太高，在好市多網站上，一組三個裝飾用南瓜要80 美元。

第四類：Just Bare品牌冷凍雞塊 。4磅裝Just Bare冷凍雞塊標價20美元，之前只要13美元(各店略有價差)，

第五類：貝果與鬆餅。一位批評者在帖文中稱，好市多的大包裝烘焙食品「實在太多了」；但也有人提到，太多吃不完可事先切好並冷凍，可長期保存。

第六類：調製咖啡用的半奶半油(Half and Half)。批評者稱，好市多半奶半油每盎斯均價比一般雜貨店同商品貴得多。

第七類：可樂。一般雜貨超市往往以折價汽水飲料為誘餌，吸引人們到店購物，所以可口可樂的超市售價通常比好市多便宜。

第八類：輪胎。好市多的輪胎中心因低廉價受肯定，但許名會員說，最好還是到其他地方買；cheapism.com實地安裝比較後發現，另一大賣場山姆俱樂部(Sam's Club)附帶服務的套裝組合最棒，沃爾瑪(Walmart)輪胎單價最低。

好市多 社群網站 可口可樂

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