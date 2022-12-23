利用「先買後付」平台購物 退貨時該知道的幾件事

使用「先買後付」來購物的消費者，退貨會比在店內用現金或信用卡消費更具挑戰。取自pexels

在這個假日購物季使用「先買後付」來購買禮物的消費者，可能很快就面臨一個意外的難題：退貨會比在店內用現金或信用卡 消費更具挑戰。

退貨爭議是「先買後付」消費者關注的問題，今年9月在消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) 的一份報告中指出，「先買後付」退貨的爭議是消費者向CFPB投訴最多的部分。

但是，如果提前知道流程，即使是透過「先買後付」，也能順利退貨。無論要退的商品是自己購買或是收到的禮物，在退貨時都需要和零售商 打交道，必要時還要知會「先買後付」平台。

「先買後付」退貨須知

消費者使用「先買後付」（如Afterpay、Affirm或Klarna）機制時，可選擇免息的分期付款，而平台則先全額付款給店家。這代表當消費者退貨時，退款將會退還給「先買後付」平台，再由平台將退款匯至消費者帳戶，通常會延遲一段時間。

因為「先買後付」的貸款 周期較短 (標準四期貸款、每兩周到期一次)，消費者可能會陷入已退回商品、但卻已付款的窘境。

由於「先買後付」平台有很大程度不受金融相關機構監管，如果包裹寄失或到達時損壞，與其他金融商品相比，消費者獲得的保護較少。

CFPB官員尤迪絲(Laura Udis)說，退貨確實是「先買後付」平台的一大挑戰，因為根據貸方的不同，適用於信用卡的特定爭議條款未必適用於「先買後付」的案例。尤迪絲指出，一些平台願提供保護機制，例如PayPal和Klarna都有正式的保護政策，增加了退款的可能性。

根據Klarna的說法，該平台的買家保護政策，是為了向購物者保證他們可以安全地使用該應用程式購物。Klarna北美負責人Kristina Elkhazin說，如果商品沒有交付或出現問題，該平台有個明確的流程來幫助購物者解決任何問題，並確保沒有客戶不合理地支付購買費用。

但是，消費者退貨最終要受商家政策的規範，在聯繫「先買後付」平台前，應先取得商家同意退貨。

「先買後付」的退貨步驟

1. 檢查「先買後付」平台的退貨流程：大多數平台都有一個說明的網頁，網頁因平台而異，但可瞭解預期的退款和時程表。

2. 將商品退回店家：「先買後付」平台會先將消費者引導至零售商，因此先查看店家的退貨條款。如果可能，親自退回線上訂購的物品，以免在郵遞過程中丟失。攜帶相關文件，例如收據或確認的電郵。如果沒有收據，可視店家政策，考慮換貨或接受消費抵用額度。

3. 保留記錄：保留所有交易的副本，包括退貨、換貨或商店抵用券。如果以郵寄退貨，要取得追蹤碼，並保留與店家的通訊紀錄。

4. 知會「先買後付」平台：某些平台會要求消費者在其網站或應用程式告知退貨，而有些則不需要消費者採取任何行動。

5. 繼續付款：退還商品後，須繼續付清貸款。退款可能需要一段時間，但如果延遲付款，平台可能會收取滯納金或其他罰款。但也有平台（例如Afterpay）允許消費者在退貨後延遲付款。

6. 可提出申訴：如果未獲及時退款（從幾天到幾周，取決於「先買後付」平台），可聯繫平台的客服部門。如果商店不接受退貨，可考慮向平台申訴；可能上網登錄帳戶並填寫表格。