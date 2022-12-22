手比臉更容易洩漏年齡 這12款冬季護手霜快備好

手部相較於身體其他部位，更容易感覺乾燥，嚴重時甚至會發癢，需要特別的呵護。取自pexels

冬天到了，手部相較於身體其他部位，更容易感覺乾燥，嚴重時甚至會發癢，需要特別的呵護。皮膚科醫師建議，每天除了沐浴後擦上身體乳外，可以隨身帶一條護手霜，需要時隨時給肌膚補充養分。

手部的皮膚因為較薄、更有彈性，如果缺乏保養，會比身體其他部位（包括臉部）更快顯出衰老現象。更不用說，我們每天多少都會用雙手來從事各種活動，例如洗碗、做飯等家務，加上疫情 期間勤於洗手，以及不時暴露在乾燥空氣、寒冷溫度、有害紫外線中，都對雙手肌膚造成莫大傷害。

有人說，手是女人的第二張臉，在抗衰老的過程中，不能忽視護手霜這個重要的角色。幸運的是，市面上有各種功能的護手霜，可讓雙手看起來和其他部位肌膚一樣健康、潤澤。無論是要去斑（含有乙醇酸、維生素C或煙醯胺的配方）、除皺（含有A醇），還是保濕（含有神經醯胺、甘油或透明質酸），幾乎所有可抗衰老的護手霜都很容易買得到。

由名人歐普拉 所成立的Oprah Daily網站，挑選出12款優質的護手霜，包括經濟實惠的藥妝店商品、亞馬遜熱銷品和名牌護手霜——所有商品都可以讓你擁有令人稱羨的雙手。

取自Hearst Owned網站

1. 抗老保濕護手霜 (Anti-Aging Moisturizing Hand Cream) $29.94

由於紫外線和空氣污染所形成的自由基會破壞膠原蛋白和彈性蛋白，導致皮膚鬆弛、變薄，容易出現皺紋、瘀傷。這款護手霜雖然價格不低，但含有高成分的天然膠原蛋白，有效保護手部肌膚。

取自amazon.com

2. 冷霜濃縮護手霜 (Cold Cream Concentrated Hand Cream) $12.00

醫學 博士Sonia Batra說，為了讓護手霜有效滲透皮膚，最好在睡前塗抹。這款護手霜質感柔順，吸收迅速，且配方不含香味或染劑，很適合敏感肌膚使用。





取自ulta.com

3. HandDrink護手霜 (HandDrink Hand Cream) $29.00

皮膚科醫生Keira Barr表示，由於肌膚90%的老化是由於陽光造成的，因此最好的護手霜之一是具有防曬功能的。這款護手霜含有SPF 15，並加入具保濕功能的有機玫瑰精油，以及萃取自綠茶和黑莓的抗氧化劑，保濕和呵護功能更強。

取自amazon.com

4. 肌膚修復護手膏 (Cracked Skin Repair Skin Protectant) $11.97

這款輕劑量的軟膏比其他藥妝店商品功能更強，含有透明質酸，有助於肌膚保濕。並且塗抹時不會過分厚重或黏稠，可以立即工作，不須花時間等待它變乾。









取自amazon.com

5. 保濕護手霜 (Moisturizing Hand Cream) $8.99

這款來自百年品牌J.R. Watkins的護手霜，富含萃取自植物精華的抗氧化配方。它的深層保濕成分包括天然乳木果油、可可油、蘆薈、綠茶萃取物，以及荷荷巴油和酪梨油，但吸收效果佳，塗抹時不會讓肌膚有油膩感。

取自Hearst Owned網站

6. Handscreen防曬護手霜 (Handscreen SPF 40) $38.00

皮膚科醫生一再強調的日常生活中最佳抗衰老成分便是SPF，就像臉部一樣，手也需要每天經常地保護，以防止細紋、和黑斑等。除了防曬外，這款護手霜的配方中混合了摩洛哥堅果油和白芒花籽油，讓保濕效果更好。

取自amazon.com

7. Repairing CICA護手膜 (Repairing CICA Hand Mask) $3.25

手部肌膚需要額外細心呵護和平日喜愛敷面膜的人，可嘗試這款保養產品。配有兩隻手套，裡面填滿保濕配方，有助於修復特別乾燥的皮膚。洗手後，戴上手套10分鐘，可讓雙手恢復光滑柔順。

取自sephora.com

8. Stay in Touch修復護手霜 (Stay in Touch Restorative Hand Crème) $22.00

這款保濕霜富含抗氧化的斯堪地那維亞植物油，可保護雙手免受導致外在環境傷害。該配方還包括左旋肉鹼(carnitine)，這一有助於保持肌膚平滑的成分。





取自amazon.com

9. 極度乾燥手部護理霜 (Extreme Dry Hand Relief) $3.97

以濃縮的滋養配方，讓手部肌膚擺脫乾裂、發癢的痛苦，塗抹時不會感覺太黏稠。包裝小巧，可以輕鬆地隨身攜帶使用。





取自sephora.com

10. 超強修復保濕護手霜 (Ultra Repair® Cream Intense Hydration) $16.00

如果皮膚特別乾燥或經常洗手，需要這款有強效保濕功能的護手霜。皮膚科醫生Mona Gohara說，這款護手霜不含防腐劑、刺激性化學物質或染劑，而且使用時不會讓雙手感覺油膩，「是個少見的組合」。

取自juaraskincare.com

11. 椰子Illipe油手部指甲護理膏 (Coconut Illipe Hand and Nail Balm) $23.00

這款成分豐富的手部護理配方，可滋潤乾燥的雙手並軟化角質層，讓指甲看起來健康。它含有椰子油、巴西莓果油、山竹油、燕麥麩和海藻的滋養混合物。





取自amazon.com

12. 椰子靈芝護手身體霜 (Coconut Reishi Hand and Body Cream) $11.39

這款來自苜蓿(alaffia) 滋養霜，可有效柔軟、滋養雙手。清爽的配方富含優質成分，來自椰子油、乳木果油，以及富含抗氧化劑的靈芝萃取物，可有效舒緩和深層滋潤肌膚。值得一提的是，該品牌支持環保與公平貿易，產品收益用於資助位於西非的人權組織阿拉菲亞基金會 (Alaffia Foundation)。