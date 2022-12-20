還沒準備聖誕禮物？到亞馬遜網站可應急
聖誕假期將至，假期購物的重要時刻跟著來臨，還在尋找最後一份禮物？太晚開始？別慌張，RadarOnline.com推薦可從亞馬遜(Amazon)網站去找最省事，因為這裡有大批值得信賴的品牌商品，也有知名度較低但受顧客讚賞的禮物。
從家居、園藝、科技、保養應有盡有，RadarOnline推薦的亞馬遜暢銷品正是最後一刻的送禮好選擇，Amazon Prime會員還享有免費的加速運送服務，不是會員也別擔心，還有時間搭上送禮末班車，要買要快！這些商品可以隨時購買、及時運送，準時出現在聖誕樹下給家人驚喜。
Paksh Novelty七件入義大利工藝玻璃酒瓶＆威士忌玻璃杯組
亞馬遜售價：29.99
客戶評分：4.7顆星(滿分5顆星)
Hotel Sheets Direct 100%竹製床單組(淺灰、雙人加大queen size)
亞馬遜售價：$66.24 (價格依尺寸、顏色變動)
顧客評分：4.5顆星
ThisWorx 無繩迷你便攜式車用吸塵器(附三個附件)
亞馬遜售價：$51.99
顧客評分：4顆星
ZOBER 360° 旋轉掛勾耐用天鵝絨衣架50入
亞馬遜售價：$26.99
顧客評分：4.8顆星
Willow & Everett不鏽鋼電子鵝頸熱水壺(1L)
亞馬遜售價：$39.01 + $10亞馬遜優惠券
顧客評分：4.5顆星
BEARD KING刮鬍圍兜
亞馬遜售價：$20.51
顧客評分：4.5顆星
THINKPEAK Toys高解析度耐震兒童望遠鏡
亞馬遜售價：$29.99
顧客評分：4.6顆星
Snap-N-Store黑膠唱片儲藏盒(12吋黑膠唱片)
亞馬遜售價：$28.43
顧客評分：4.5顆星
VEVA8000黑色家用空氣清淨機 (清淨範圍達325平方呎)
亞馬遜售價：$69.99
顧客評分：4.5顆星
Exerscribe 6速VYBE振動按摩槍
亞馬遜售價：$42.50
顧客評分：4.3顆星
Elite Sportz室內/戶外套圈圈遊戲
亞馬遜售價：$21.99
顧客評分：4.5顆星
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