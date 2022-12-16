天冷就是嘴饞 Trader Joe's冬季限定6種零食、沾醬

Trader Joe's超市在今年冬季推出六種健康的節慶零食。取自Shutterstock

營養師建議，今年冬季可以在Trader Joe's 超市挑選以下六種健康的節慶零食和沾醬。

朝鮮薊派。取自Trader Joe's網站

1. 朝鮮薊派

南瓜派與蘋果派出局了，今年冬季最受歡迎的是朝鮮薊派(Artichoke Timbales)，如果還不確定節慶聚餐要準備什麼餐點，朝鮮薊派會是絕佳的健康首選。

「兒童食物探查員」(Kid Food Explorers)創辦人萊博維茲(Dani Lebovitz)說：「如果你愛吃朝鮮薊，絕對不能錯過朝鮮薊派，每一份含有5克纖維和4克蛋白質 ，這會是派對上很棒又簡單的開胃菜，更棒的是小孩子也會喜歡。」

巧克力護照。取自Amazon網站

2. 巧克力護照

萊博維茲說：「巧克力護照 (Chocolate Passport) 送禮自用兩相宜，我每年都很期待這款商品，這些巧克力棒的可可濃度從60%到73%都有，不僅是很棒的抗氧化劑，也讓你探索每個產區不同的風味，從多明尼加到坦尚尼亞，滿足甜食口味冒險。」

蔬食辣椒醬。取自Trader Joe's網站

3. 蔬食辣椒醬

腸道營養師茱莉亞‧波薩默(Julie Balsamo)說：「這款冬季的蔬食辣椒醬 (Vegan Harvest Chili) 由黑豆、胡桃南瓜、花椰菜、地瓜和南瓜製成，每份含有5克纖維與10種不同的植物性食物。」綜合蔬菜表示每種成分的好處都能吃到，讓你既有飽足感又充滿活力。

杏仁白巧克力。取自Trader Joe's網站

4. 杏仁白巧克力

這款杏仁白巧克力(Candy Cane Chocolate Covered Almonds) 中所含的杏仁，是高纖且含蛋白質的食物，還有對心臟有益的脂肪、維他命E和鎂。研究人員近期發現，杏仁有助改善腸道健康。

餅乾杯緣子。取自Trader Joe's網站

5. 餅乾杯緣子

可愛的薑餅人餅乾杯緣子 (Cookie Mug Hangers) 可能不是那麼營養，但很有趣且頗有節慶氛圍。這款薑餅由小麥、經典薑餅香料混合物製成，每份熱量僅45卡。









甜椒茄子大蒜醬。取自Trader Joe's網站

6. 甜椒茄子大蒜醬

腸道專家庫爾普(Kim Kulp)推薦甜椒茄子大蒜醬 (Red Pepper Spread With Eggplant & Garlic) 佐小胡蘿蔔或雜糧餅乾，他說：「甜椒富含維他命C，對成長及皮膚、血管和骨骼修復很重要，紅椒的抗氧化劑能對抗心血管疾病 ，並避免太陽對皮膚的傷害。茄子是很棒的纖維與鉀來源，大蒜則含有益生菌。」