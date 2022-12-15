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物價飛漲 買即期、過期食品最多可省下9成

編譯周芳苑／即時報導
物價飛漲讓消費者比過去更精打細算，越來越多人專門購買快要過期、甚至已過期的商品。美聯社
物價飛漲讓消費者比過去更精打細算，越來越多人專門購買快要過期、甚至已過期的商品。美聯社

物價齊聲飛漲，消費者比過去更精打細算，近來越來越多人專門找快要過期、甚至已過期的商品，以折扣價選購，這類折扣商品專賣店出現難得一見的營業榮景。

美國農業部稱，食品即使過了有效期，只要保存得當、品質未明顯惡化，仍可食用。

新聞媒體《The Hill》報導，過去一年，雜貨品價格約大漲13%，食品訊息媒體Food Dive九月調查顯示，2000名受訪者中，60%聲稱基於負擔能力有限而以折扣價選購快過期的食品，46%對包裝上的有效期視而不見。

伊利諾州專賣快過期、甚至已過期商品的折扣雜貨店Continental Sales Lots 4 Less老板羅哈斯(Ron Rojas)見證大環境的改變，他經營這家店已40年，最近業績暴增，首次因客流量太大不得不更新店面。

羅哈斯說，由於客流量大增，過去6至8星期，必須新增兩個購物通道，有時結帳隊伍達200呎，9月起明顯增加。

根據最近的線上調查WalletHub，通貨膨脹下，68%受訪者覺得雜貨月支出所受衝擊最大，到羅哈斯店裡撿便宜貨有時可比到一般店裡購物省90%。

羅哈斯提到店裡的訂價原則，接近到期日的訂價約是正常零售價一半或多一些，超過到期日便集中在節儉區，折扣幅度更達75%、80%、90%。

消費者買即將過期的打折食品主要為了省錢，而且也有可靠訊息證明，標籤上的有效期不足以研判食品品質。

美國農業部網站指出，「如果食品在家裡放著的時候過期，只要處理得當，應仍然安全而有益健康，除非明顯變質。」又說，為減少食物浪費，重要的是讓消費者明白食品有效日期是針對品質來說、而不是為了安全。

羅哈斯說，在他店裡賣的商品絕對合法、可安全食用，很少退貨。嬰兒配方奶粉或嬰兒食品則不賣過期品，因為那樣違法。

Recycle Track Systems調查顯示，無論是否經濟拮据，人們都應重新思考食品有效期標籤，全美超過80% 的人因誤解過期標籤而丟棄無品質問題的食品。

農業部 伊利諾州 通貨膨脹

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