聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

經常到量販大賣場好市多 (Costco)購物的人八成覺得享有折扣理所當然、不足為奇，不過，除了日常優惠，好市多還會在某些時候針對特定商品祭出額外折扣，尤其在歡喜過節的12月份，身為顧客更要睜大眼睛注意、不要錯過。

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。以下為好市多12月份五大折扣商品，但由於商品熱賣，前往購買前最好先上網確認賣場是否還有貨：

機器人吸塵器 (iRobot Roomba)。取自Costco官網

1. 機器人吸塵器 iRobot Roomba (折價100美元)

家有小孩或寵物的人特別需要經常使用吸塵器清潔地板，只要地面障礙物不是很多，適合用機器人代勞。









蘋果智慧型手錶 (Apple Watch Series 8)。取自Costco官網

2. 蘋果 智慧型手錶 Apple Watch Series 8 (折價25美元)

蘋果(Apple)產品愛用者可善加利用這項折扣；好市多12月份針對蘋果智慧型手機系列八給予折價，內建多項進階功能，健康追蹤和通訊功能雙雙提升。





個人咖啡機 (Keurig single-serve coffee maker)。取自Costco官網

3. 個人咖啡 機 Keurig single-serve coffee maker (折價40美元)

到店裡買熱騰騰、煮好的咖啡是一大享受，但每天買一杯，累積下來的費用可觀，在家煮可省不少錢；這款咖啡機小巧易操作，起床後自己沖煮並不難，省錢省時又安心。





惠而浦冰箱 (Whirlpool refrigerators)。取自Costco官網

4. 惠而浦冰箱 Whirlpool refrigerators，(折價180至350美元)

如果打算換新的冰箱，不妨善用12月好市多折價優惠，買這款名牌冰箱，可省很多錢。













吉爾德利巧克力方塊 (Ghirardelli chocolate squares)。取自Costco官網

5. 吉爾德利巧克力方塊 Ghirardelli chocolate squares，(折價3.5美元)

無論需要送禮物給阿姨、孩子的老師還是自己，買巧克力絕對錯不了。 12月間，好市多推出大包裝吉爾德利綜合巧克力方塊，原價本來就夠便宜了，如今又折價 3.5 美元，令人心動，不妨多買一些存放。

除了以上五項折扣品，好市多12月也許還有很多實惠商品，值得搜尋挖寶。