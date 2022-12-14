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聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

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聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

編譯周芳苑／即時報導
聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images
聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

經常到量販大賣場好市多(Costco)購物的人八成覺得享有折扣理所當然、不足為奇，不過，除了日常優惠，好市多還會在某些時候針對特定商品祭出額外折扣，尤其在歡喜過節的12月份，身為顧客更要睜大眼睛注意、不要錯過。

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。以下為好市多12月份五大折扣商品，但由於商品熱賣，前往購買前最好先上網確認賣場是否還有貨：

機器人吸塵器 (iRobot Roomba)。取自Costco官網
機器人吸塵器 (iRobot Roomba)。取自Costco官網

1. 機器人吸塵器 iRobot Roomba (折價100美元)

家有小孩或寵物的人特別需要經常使用吸塵器清潔地板，只要地面障礙物不是很多，適合用機器人代勞。



蘋果智慧型手錶 (Apple Watch Series 8)。取自Costco官...
蘋果智慧型手錶 (Apple Watch Series 8)。取自Costco官網

2. 蘋果智慧型手錶 Apple Watch Series 8 (折價25美元)

蘋果(Apple)產品愛用者可善加利用這項折扣；好市多12月份針對蘋果智慧型手機系列八給予折價，內建多項進階功能，健康追蹤和通訊功能雙雙提升。


個人咖啡機 (Keurig single-serve coffee maker)...
個人咖啡機 (Keurig single-serve coffee maker)。取自Costco官網

3. 個人咖啡機 Keurig single-serve coffee maker (折價40美元)

到店裡買熱騰騰、煮好的咖啡是一大享受，但每天買一杯，累積下來的費用可觀，在家煮可省不少錢；這款咖啡機小巧易操作，起床後自己沖煮並不難，省錢省時又安心。


惠而浦冰箱 (Whirlpool refrigerators)。取自Costco...
惠而浦冰箱 (Whirlpool refrigerators)。取自Costco官網

4. 惠而浦冰箱 Whirlpool refrigerators，(折價180至350美元)

如果打算換新的冰箱，不妨善用12月好市多折價優惠，買這款名牌冰箱，可省很多錢。




吉爾德利巧克力方塊 (Ghirardelli chocolate squares...
吉爾德利巧克力方塊 (Ghirardelli chocolate squares)。取自Costco官網

5. 吉爾德利巧克力方塊 Ghirardelli chocolate squares，(折價3.5美元)

無論需要送禮物給阿姨、孩子的老師還是自己，買巧克力絕對錯不了。 12月間，好市多推出大包裝吉爾德利綜合巧克力方塊，原價本來就夠便宜了，如今又折價 3.5 美元，令人心動，不妨多買一些存放。

除了以上五項折扣品，好市多12月也許還有很多實惠商品，值得搜尋挖寶。

好市多 咖啡 蘋果

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