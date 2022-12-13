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速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

編譯徐薏茹／即時報導
速食店五花八門的銷售手法，往往讓人一不小心就點了一堆附餐，最後荷包大失血。取自Shutterstock
速食店五花八門的銷售手法，往往讓人一不小心就點了一堆附餐，最後荷包大失血。取自Shutterstock

在速食店點餐時常聽到店員問顧客：要不要加大？要不要加培根？糖漿要不要加量？五花八門的銷售手法，往往讓人一不小心就點了一堆附餐，最後荷包大失血。Eat This, Not That!網站訪問餐飲專家、主廚和營養師，讓專家教你怎麼點餐對錢包、身材更有益。

1. 不點大份量

考量到成本、卡路里、鈉和糖含量，幾乎每位專家都警告不要將餐點升級加大。

註冊營養師(RDN)夏蘿．奧蘭斯基(Cheryl Orlansky)說：「套餐包含薯條和大杯飲料看起來可能是更明智的選擇，但他們推銷比你一餐真正所需還要多的食物、卡路里。」

營養師(RD)夏娜．哈拉米洛(Shena Jaramillo)說：「當這不是你真正需要，超大份飲料實際上只會讓你的餐點增加多餘的糖分，當我們無意中在餐點加上薯條和蘇打，會讓我們吃太多並且感覺遲緩，還會增加帳單金額。」

2. 不多加糖漿

星巴克(Starbucks)消費總是能補充能量，但也很容易多花錢、多了卡路里，Aegle Nutrition的營養師加拉格爾(Dan Gallagher)指出：「許多星巴克飲品原本就含有大量的糖和人工甜味劑，所以添加額外的糖漿並不值得，你的錢包、身體不需要所有這些額外的東西！」

3. 不加起司

Algae Cal的營養師梅根．王(Megan Wong)表示，雖然起司很美味，但含有的卡路里卻很罪惡，「假如你在In-N-Out將漢堡升級為起司漢堡，鈉含量會從很高的650毫克躍升到驚人的1000毫克！這非常多，大部分人一整天不應攝取超過1500到2300毫克的鈉。」

4. 不吃太多培根

梅根解釋，如果想節省花費、降低卡路里和鈉，就應該避免加培根，「在Shake Shack，加兩片培根等於多70卡路里，其中45卡來自脂肪，還有額外290毫克的鈉。」

5. 披薩餅皮不加餡

廚師尼爾(Raymond Neil)表示加餡料的餅皮是最不健康的選擇之一，「這種餅皮通常填滿起司和其他加工成分，成為卡路里炸彈。」

營養師指出，許多星巴克飲品原本就含有大量的糖和人工甜味劑，所以添加額外的糖漿並不...
營養師指出，許多星巴克飲品原本就含有大量的糖和人工甜味劑，所以添加額外的糖漿並不值得。取自Shutterstock

星巴克 梅根 Shake Shack

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