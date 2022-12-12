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到Dollar Tree買聖誕禮物 實惠又不傷荷包

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
到Dollar Tree買聖誕禮物，花少許錢便能滿足家中每個人的願望。取自Shutterstock
到Dollar Tree買聖誕禮物，花少許錢便能滿足家中每個人的願望。取自Shutterstock

年底是送禮的季節，對正為買禮物傷神、手中預算又不是很寬裕的消費者來說，Dollar Tree的聖誕禮物是個不錯的選擇，花少許錢便能滿足家中每個人的願望。以下為理財網站GO BankingRates推薦的幾款聖誕禮物：

節日主題Sour Patch Kids糖果。取自Dollar Tree網站
節日主題Sour Patch Kids糖果。取自Dollar Tree網站

節日主題Sour Patch Kids糖果

糖果作為聖誕禮物永遠不會出錯。Sour Patch Kids糖果每盒售價1.25美元，配上節日主題，是送給那些愛吃甜食者的完美禮物。



雀巢熱可可混合包。取自Dollar Tree網站
雀巢熱可可混合包。取自Dollar Tree網站

雀巢熱可可混合包

將雀巢熱可可混合包 (Nestle Hot Cocoa Mix) 塞進聖誕襪子中，讓收到禮物者，可以在午後享受一杯熱騰騰的飲料。每袋1.25 美元，是再實惠不過的禮物了。



UNO GO紙牌遊戲。取自Dollar Tree網站
UNO GO紙牌遊戲。取自Dollar Tree網站

UNO GO紙牌遊戲

送點好玩的禮物！UNO GO紙牌遊戲每盒售價1.25美元，各種口袋大小的紙牌，適合在旅遊途中全家同樂。




風火輪怪獸卡車。取自Dollar Tree網站
風火輪怪獸卡車。取自Dollar Tree網站

風火輪怪獸卡車

送禮對象中如果有風火輪的粉絲，就在他們的聖誕襪中放入風火輪怪獸卡車(Hot Wheels Monster Trucks) 吧。每個售價1.25美元，這款體積不大的玩具，正適合塞進聖誕襪裡。

驚喜DIY手鐲。取自Dollar Tree網站
驚喜DIY手鐲。取自Dollar Tree網站

驚喜DIY手鐲

小女生都喜愛小飾物，更何況可以自己動手做。這款售價1.25 美元的DIY手鐲(Surprise Saying Bracelet Activity)，附有鬆緊和80粒珠子，可隨個人喜好設計和佩戴。


臉部按摩玉石滾輪。取自Dollar Tree網站
臉部按摩玉石滾輪。取自Dollar Tree網站

臉部按摩玉石滾輪

需要護膚、瘦臉的人會很高興在他們的聖誕襪中發現這款玉石滾輪 (My Beauty Spot Jade Rollers)，送禮的人會驚喜地發現它的價格實在很便宜，在Dollar Tree以1.25美元便可入手。



Betty Crocker巧克力曲奇餅乾混合包。取自Dollar Tree網站
Betty Crocker巧克力曲奇餅乾混合包。取自Dollar Tree網站

Betty Crocker巧克力曲奇餅乾混合包

缺少餅乾的聖誕假期就不夠完美，在Dollar Tree以1.25美元購買一包Betty Crocker巧克力曲奇餅乾混合包，可以讓每個人都找到自己喜歡的口味，包括花生醬餅乾和軟糖布朗尼。

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