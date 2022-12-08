家得寶、Lowe’s超級比一比 哪家消費者更愛？

家得寶和勞氏是全世界最大的兩個家居用品零售商，在美國、加拿大都擁有相當龐大的房地產。Getty Images

家得寶（Home Depot）和勞氏（Lowe's）是許多人採購家居用品時喜愛去的賣場。兩家企業雖是競爭對手，但有時店址甚至就在隔壁，加上商品太過雷同，市場謠傳兩家企業曾是一家公司，經營者為夫妻，兩人在離婚分產時，每人各擁一家連鎖賣場，但要求對方須在同一個地方設點，未來才能共存共榮。

雖然有些連鎖企業有「姊妹店」，例如橄欖園(Olive Garden)和紅龍蝦 (Red Lobster)，但據House Digest報導，稱勞氏和家得寶經營者之間有任何直接關係，純屬誤傳。這兩個家居用品巨頭雖有許多相似之處，但也有不少相異之處，其中有些差異或許會讓消費者大感意外。

整體評比

勞氏和家得寶在經營上有一些顯著差異。根據市場數據，勞氏在全球1000強品牌中排名127，而家得寶在前100名中排名85。以股票市值來看，勞氏目前是1367億美元，家得寶是3010.6億美元。

勞氏於1946年創立於北卡羅來納州，當時由兩位姻親James Lowe和Carl Buchan共同經營的五金店。幾年後，布坎買下了勞氏，保留了名字、並持續壯大，直到他於1961年去世。勞氏在1979年於紐約證券交易所上市，2000年資產已達10億美元。

家得寶較為年輕，它於1978年在喬治亞州亞特蘭大由Bernard Marcus、Arthur Blank和Kenneth Langone三人所創立。從1981年上市到2000年，家得寶已擁有數千家門市和可觀的銷售額，規模遠超過勞氏。

門市與空間

家得寶和勞氏是全世界最大的兩個家居用品零售商，在美國、加拿大 都擁有相當龐大的房地產。勞氏的門市平均擁有約112,000平方英尺的室內空間和約32,000平方英尺戶外場地；家得寶門市的室內與戶外則各約105,000和24,000平方英尺。

截至2020年3月，家得寶在美國、加拿大和墨西哥共有2,287家店，家得寶曾遠征中國，但在2012年結束營業。勞氏在美國、加拿大共有2,002家門市，並於2016年關閉了在澳洲的業務。雖然勞氏的賣場有更大的空間，但家得寶擁有更多的據點。

業績與股價

勞氏雖在成立時間與門市空間上領先，但家得寶在業績上則明顯略勝一籌。2020年，家得寶的銷售額為1321.1億，而勞氏銷售額為896億，兩者相差425.1億。再往前看，2016年，家得寶與勞氏的業績各為940.6億與650.2億，2011年兩者各為704億與502.1億，兩個品牌的業績顯然都蒸蒸日上。

在股價上，家得寶上市時為每股408.81美元，勞氏為255.05美元。市場分析師認為，投資家得寶長期可能更具潛力，但也指出基本上這兩個品牌在市場屬於「雙頭壟斷」(duopoly)。

專業合約

專業和商業服務在家居零售店的業績占了很大一部分，家得寶和勞氏都是如此。試想一間DIY的家庭浴室和一紙改造整棟公寓的承包合約，兩者之間的金額差異有多大便能明白。勞氏的專業合約占銷售額的20%至25%，而家得寶則占了45%。家得寶獲得更多專業合約是有原因的，雖然兩個品牌的單一商品價十分接近，但家得寶的批發價格更具競爭力。

DIY服務與課程

家得寶和勞氏對消費者提供相似課程和DIY服務，但仍存有細微差異。家得寶雖在包商合約上領先，但勞氏在DIY服務上更具優勢，有更多的工作人員協助消費者。勞氏今年恢復了免費的兒童建築教室，但縮減為每月一次；家得寶則在節日推出，規模也較小。家得寶因增加女性DIY教室而聞名，而勞氏則在社群媒體和網站上吸引了千禧世代的關注。

產品線差異

對產品線敏感的消費者，或許知道要選擇哪一家店，而不是另外一家；但兩家連鎖賣場都擁有獨家的生產線。以工具為例，勞氏有Kobalt和Task Force，而家得寶則擁有Husky和Ryobi；事實上，Kobalt和Husky在每家店都得到大量的1星評價，平衡了消費者對兩者的評比。

家得寶與勞氏的油漆部門也擁有不同的品牌，勞氏有Valspar和部分Sherwin-Williams產品，家得寶有Behr和Glidden。值得注意的是，新的窗戶品牌Pella也是勞氏的獨家產品。

行銷與贊助

儘管家得寶在客戶服務、產品品質和訂價方面排名更高，但在大眾觀感上，勞氏獲得較持平、中立的態度，而家得寶則多負面看法，這或許與品牌的公關行銷有關。

據報導，勞氏在疫情期間捐贈了2500萬美元給少數族裔經營的小商家，而家得寶的創辦人則捐給川普700萬美元。在政治捐獻上，兩家企業都公開向共和黨和民主黨候選人捐款，雖然兩個集團都曾經是納斯卡賽車 的贊助商，但據「今日美國」報導，兩家企業目前都暫停對賽車贊助。