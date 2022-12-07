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平板電腦不是非iPad不可 這款不到50元即可入手

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
許多人喜歡使用平板電腦來閱讀新聞、電子書或是欣賞電影。
許多人喜歡使用平板電腦來閱讀新聞、電子書或是欣賞電影。

許多人喜歡使用平板電腦來閱讀新聞、電子書或是觀看影音，蘋果電腦生產的iPad固然在功能與外型設計上都勝一籌，但如果只講求實用的話，亞馬遜的Fire HD平板電腦、特別是2022年的Fire HD 7，現在售價為$44.99，等於花不到$50就可以輕鬆擁有。

Fire HD 7不但是亞馬遜所製造最好的平板電腦，而且是100美元以下最好的平板電腦之一（最便宜的iPad售價是$299）。由於亞馬遜剛在秋天推出了Fire HD 8，所以網站上現在以折扣價出清Fire 7平板電腦，正為購買聖誕禮物大傷腦筋的消費者可考慮納入清單。

Fire HD 7平板電腦有7英寸觸摸螢幕，可清晰地顯示文字、圖片和影音，非常適合青少年或年長者使用。亞馬遜表示，Fire HD 7每次充電可持續使用10小時，等於一次充電即可在機上使用Fire平板電腦飛越大西洋。

Fire HD 7配備16或32GB的儲存空間，可容納數千首歌曲、數十個應用程式或幾個小時的高畫質影音。如果想要更多儲存空間，也可以透過MicroSD卡來升級至1TB，過程不超過1分鐘且不須任何工具。

雖然Fire HD 7無法下載與iPad同樣多的應用程式，但Netflix、Hulu、Prime Video、Spotify和Audible等App都可以使用（缺了YouTube是唯一遺憾）。Fire HD 7還內建200萬像素的攝影鏡頭，可在Zoom上進行視訊會議。

Fire HD 7的價格物超所值，是亞馬遜購物網站上最好的交易之一，目前在4000多則評論中獲得了4.4星評價（滿分5星）；售價$45也是自亞馬遜會員日Prime Day以來最便宜的亞馬遜平板電腦價格。

亞馬遜 攝影 蘋果

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