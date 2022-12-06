好市多食品試吃受歡迎 關於服務人員的7件事

好市多有大量會員，卻很少人了解擺攤試吃服務人員的真實樣貌。Getty Images

超市賣場經常會擺攤提供樣品試吃，既可大幅提高銷售額(曾高達2000%)，還可讓購物變成有趣的消遣活動，好市多 (Costco ) 就是這類商店的代表，擺攤讓顧客試吃是必備活動。好市多有大量會員，卻很少人了解擺攤試吃服務人員的真實樣貌。

1. 試吃服務人員可賺取獎金

只要顧客購買試吃宣傳的食品，服務人員可獲取獎金；宣傳的試吃食品銷售額若翻倍以上，可獲50 美元獎金。

2. 試吃服務人員可以試吃自己提供的樣品

服務人員可偶爾試吃自己提供的食品，但每次都必須離開自己的工作台更換手套，因此一般人沒有機會看到他們一杯接一杯試吃。

3. 試吃服務人員必須面對許多難纏顧客

試吃服務人員經常要與粗魯無禮的顧客打交道；好市多有一名員工曾遇到營養師到試吃站指責試吃服務人員散佈錯誤訊息。對於提供免費試吃的服務人員，人們應心存感恩，不該恩將仇報、忘恩負義。

4. 被顧客認可便心存感激

身為顧客，如果能打從心底向試吃服務人員道謝，簡單點頭或開口言謝，對他們都是很大的鼓舞。

5. 服務人員不介意顧客重覆試吃

可能很多人都有這樣的經驗：到試吃攤位拿取一個樣品，刻意等好幾分鐘再回頭試吃一次，希望隔一段時間，服務人員不會注意到誰是回頭客；事實上這層顧慮是多餘的，試吃服務人員往往不記得誰曾經試吃，即使記住、有印象，只要以禮相待，他們並不在意顧客回頭。

6. 試吃服務人員未必是好市多員工

好市多將試吃服務外包給協助零售商 增加銷售額的樣品展示服務公司(Club Demonstration Services)，因此，許多試吃服務人員並不是好市多員工，不要指望他們知道店裡烤雞擺放在哪裡。

7. 試吃品項並不是由服務人員挑選決定

有些試吃站的樣品很少人青睞、不免質疑試吃服務人員的眼光，事實上，服務人員對於要提供哪些樣品並沒有發言權，尤其試吃樣品是多款食品組合，管理層往往會介入。