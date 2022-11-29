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加拿大人氣背包品牌Herschel 紐約開旗艦店

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
加拿大人氣背包品牌Herschel近日在美國開設了第一家旗艦店。取自Herschel Supply網站
加拿大人氣背包品牌Herschel近日在美國開設了第一家旗艦店。取自Herschel Supply網站

擁有Herschel背包的人一定有過這樣的經驗，走在街頭經常會和別人「撞包」。這個由加拿大Herschel Supply設計及銷售的後背包，由於活潑的顏色及實用的設計，成為行銷70多國、每年銷售數百萬件的人氣商品。近日Herschel在美國開設了第一家旗艦店，落腳地點選在紐約市距離熨斗大廈不遠的第五大道上。

這間占地2500平方英尺的實體店，除了與Herschel背包的頂尖設計風格相呼應外，並且擁有該品牌在全球種類最齊全的商品，從經典的後背包系列到行李袋、旅遊配件，以及最新開發、復刻Herschel Supply制服的服裝系列。

店內設計揉和了新、舊時尚風格，展現在精緻家具與大膽橘色樓梯與貼滿黑色磁磚的收銀櫃...
店內設計揉和了新、舊時尚風格，展現在精緻家具與大膽橘色樓梯與貼滿黑色磁磚的收銀櫃臺。取自Herschel Supply網站

店內設計揉和了新、舊時尚風格，展現在精緻家具與大膽橘色樓梯、貼滿黑色磁磚的收銀櫃臺，以及LED螢幕，為這家創立於2009年的品牌注入活潑的元素。有趣的是，二樓約1200平方英尺的空間，將被用來做為品牌與社區互動、舉辦活動的場地。

走入店內，消費者還會發現一個特別的空間，陳列了與該品牌合作的在地藝術家作品。Herschel全球銷售總監Niko George說，該品牌十分期待邀請紐約客體驗Herschel的世界，不論是熨斗大廈這間新的旗艦店，或是其他分店，對顧客所提供的服務都不使是販售背包而已；這裡是真實互動的空間，透過座談與活動與紐約客分享。

占地2500平方英尺的旗艦店擁有該品牌在全球種類最齊全的商品。取自Hersche...
占地2500平方英尺的旗艦店擁有該品牌在全球種類最齊全的商品。取自Herschel Supply網站

紐約市 加拿大 時尚

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