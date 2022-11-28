該送什麼給啥都不缺的長輩？這15款禮物可參考
年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼好呢？不妨參考以下15個貼心的送禮建議。
1. 香檳(Champagne)保養組，52元
包裝精美無須額外包裝，香氛洗手乳和乳液能讓她的雙手清潔和保濕，度過冷冽寒冬。
2. 復古藤籃，65元
復古藤籃適合種植栽，且可用上幾年。
3. 花茶三件組，38.95元
洋甘菊、檸檬草和薰衣草口味的花茶，適合睡前啜飲助眠。
4. 貝拉短袖睡衣組，88元
奶奶可能捨不得花錢買昂貴睡衣，但這組秘魯比馬棉(Peruvian pima cotton)睡衣組極為柔軟舒適，共有16色可選。
5. 復古14k金紫晶戒指，675元
哪個女人不愛珠寶，1960年代的紫晶戒指包準讓祖母愛不釋手。
6. 致愛孫手寫信，13.46元
互動式的信件可傳承祖母的智慧，每一封信都有其用意，如別人給我的最佳建言等，祖母可以寫下來，教導後代子孫。
7. Sneeboer鈦製綠手指工具組864元
精緻的鈦製園藝工具組合，讓祖母種植喜歡的盆栽。
8. Barefoot Dreams CozyChic Lite®圓領開襟衫，116元
柔軟保暖，物超所值。
9. KitchenAid攪拌機，399.95元
KitchenAid攪拌機替外婆省下許多力氣，堪稱烘培之王。
10. 臉部保養三件組，449元
這款產品不僅能達到臉部保養的效果，還能維持肌膚緊緻度、減少皺紋並拉提，每天只要5分鐘就能完成居家美容保養。
11. Nespresso咖啡機，179.95元
幫奶奶的咖啡機升級，只要按一個鍵就能自動沖泡咖啡。
12. Gee's Bend客製化棉被，1525元
外婆的品味獨特，獨一無二的客製化棉被絕對不會讓她失望。
13. Ooni Koda天然氣披薩烤爐，599元
如果奶奶有要替孫子烤披薩的需求，不妨升級她的烤爐。這款Ooni Koda天然氣披薩烤爐的預熱時間不到20分鐘，60秒就能烤好一片拿坡里披薩。
14. 毛絨保暖靴，80元
這款毛絨保暖靴的可拆式鞋底可放微波爐加熱，讓追逐孫子一整天的奶奶雙腳得以放鬆。
15. 金心相片墜鍊，225元
全家福照片放進金製的愛心墜鍊，戴在最靠近祖母心臟的位置，多麼溫馨。
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