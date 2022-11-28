該送什麼給啥都不缺的長輩？這15款禮物可參考

年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼便得好好想一想。取自pexels

年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼好呢？不妨參考以下15個貼心的送禮建議。

1. 香檳(Champagne)保養組，52元

包裝精美無須額外包裝，香氛洗手乳和乳液能讓她的雙手清潔和保濕，度過冷冽寒冬。

2. 復古藤籃，65元

復古藤籃適合種植栽，且可用上幾年。

3. 花茶三件組，38.95元

洋甘菊、檸檬草和薰衣草口味的花茶，適合睡前啜飲助眠。

4. 貝拉短袖睡衣組，88元

奶奶可能捨不得花錢買昂貴睡衣，但這組秘魯比馬棉(Peruvian pima cotton)睡衣組極為柔軟舒適，共有16色可選。

5. 復古14k金紫晶戒指，675元

哪個女人不愛珠寶，1960年代的紫晶戒指包準讓祖母愛不釋手。

6. 致愛孫手寫信，13.46元

互動式的信件可傳承祖母的智慧，每一封信都有其用意，如別人給我的最佳建言等，祖母可以寫下來，教導後代子孫。

7. Sneeboer鈦製綠手指工具組864元

精緻的鈦製園藝工具組合，讓祖母種植喜歡的盆栽。

8. Barefoot Dreams CozyChic Lite®圓領開襟衫，116元

柔軟保暖，物超所值。

9. KitchenAid攪拌機，399.95元

KitchenAid攪拌機替外婆省下許多力氣，堪稱烘培之王。

10. 臉部保養三件組，449元

這款產品不僅能達到臉部保養的效果，還能維持肌膚緊緻度、減少皺紋並拉提，每天只要5分鐘就能完成居家美容保養。

11. Nespresso咖啡 機，179.95元

幫奶奶的咖啡機升級，只要按一個鍵就能自動沖泡咖啡。

12. Gee's Bend客製化棉被，1525元

外婆的品味獨特，獨一無二的客製化棉被絕對不會讓她失望。

13. Ooni Koda天然氣 披薩烤爐，599元

如果奶奶有要替孫子烤披薩的需求，不妨升級她的烤爐。這款Ooni Koda天然氣披薩烤爐的預熱時間不到20分鐘，60秒就能烤好一片拿坡里披薩。

14. 毛絨保暖靴，80元

這款毛絨保暖靴的可拆式鞋底可放微波爐加熱，讓追逐孫子一整天的奶奶雙腳得以放鬆。

15. 金心相片墜鍊，225元

全家福照片放進金製的愛心墜鍊，戴在最靠近祖母心臟的位置，多麼溫馨。