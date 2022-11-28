我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

平價聖誕樹 最低花18元就可增添節日氣息

記者劉子為/即時報導
30美元就能獲得一棵繽紛溫馨的聖誕樹。取自pexels
30美元就能獲得一棵繽紛溫馨的聖誕樹。取自pexels

感恩假期進入尾聲，美國最盛大的節日——聖誕節又將來臨，家家戶戶開始打扮房屋內外，讓節日氣息瀰漫在生活起居之中。但市場上的聖誕樹價格大多上百上千，對於中低收入的居民是一筆負擔，或是一種浪費。那麼，如何低成本購買和佈置聖誕樹，不花大價錢就讓家中充滿聖誕氣息呢？

對比多家售賣聖誕樹的平台，可以發現Target提供兩款單價30美元的聖誕樹，高度為6英尺（約183釐米），可以安放在大多的房型裡。如果喜歡簡約風格和暖黃燈光，Target有另一款價格僅27美元的燈光螺旋樹(lighted spiral tree)，高度為3英尺（約92釐米），這款樹自帶燈光，適合放在公寓房和臥室裡。

上述三款聖誕樹不時還會在Target上放折扣，最低僅18美元就可以搶到。

有了聖誕樹，還需要樹上的裝飾品。又是調查多個購物平台後，老牌廉價雜貨店「DollarTree」和近日興起的北美拼多多「Temu」都能提供較優惠的裝飾品。

「Dollar Tree」的聖誕裝飾品單價都在一美元左右，因為線下零售，在各處的實體分店都可以找到相關商品。買家可以看到實物，親自挑選想要的裝飾品，避免網購可能產生的質量和運輸問題。

「Temu」平台上的聖誕飾品也非常便宜，聖誕掛襪3美元（許多商店的類似產品要10元以上），掛球12枚只要5塊多，免運費，還打七折。如果有耐心研究，Temu還有很多可以解鎖的優惠，折上折幾乎等於直接送。很多在Temu上購買過的買家反映，雖然價格便宜得離譜，但質量居然也還不錯。雖然Temu入駐北美不久，但購買聖誕飾品這樣短壽命、裝飾類、不影響人體健康的物品還是適合的。

當然，除了購買，喜歡環保和手工的居民，也可以活用生活中的垃圾和廢棄品，變廢為寶，自己動手打造一顆低碳、可回收的聖誕樹。

Target上單價30美元的聖誕樹。取自Target網站
Target上單價30美元的聖誕樹。取自Target網站

Target 低收入 聖誕節

上一則

該送什麼給啥都不缺的長輩？這15款禮物可參考

延伸閱讀

平價聖誕樹 花50元添節日氣息

平價聖誕樹 花50元添節日氣息
洛克菲勒聖誕樹11/30點燈

洛克菲勒聖誕樹11/30點燈
30元平價聖誕樹 添過節氣氛

30元平價聖誕樹 添過節氣氛
沙加緬度老街區 點亮聖誕樹 搶攻年底購物商機

沙加緬度老街區 點亮聖誕樹 搶攻年底購物商機

熱門新聞

為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

2022-11-27 16:33
好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

2022-11-23 10:06
不沾廚具的風險與其使用方法有關，包括烹飪的溫度；另外，若不沾鍋已經被刮傷務必更換新器具。Getty Images

不沾鍋也有優點 安全與否和使用方法有關

2022-11-21 10:07
今年聖誕裝飾和送禮大吹新流行風，順應流行趨勢採買飾品，過起節來才顯得新潮。Getty Images

聖誕裝飾、送禮也要夠潮才行 掌握6大流行趨勢

2022-11-27 12:16
每年最重磅的購物日—黑色星期五即將在本周登場。Shutterstock

黑五購物 好市多、沃爾瑪、目標、百思買等優惠看這裡

2022-11-22 10:31
由於燃料成本飆升、氣溫可能較低，近半數家庭暖氣帳單恐較去年同期暴增28％。Getty Images

今冬暖氣帳單恐增3成 掌握省錢7訣竅

2022-11-22 10:26

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高