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消費專家提醒：別把假日預算全花在黑色星期五

編譯柯立偉／即時報導
許多民眾都等著在黑色星期五這天瘋狂買進自己喜歡的商品，在瘋搶優惠品項時，也要顧好自己的荷包。Getty Images
許多民眾都等著在黑色星期五這天瘋狂買進自己喜歡的商品，在瘋搶優惠品項時，也要顧好自己的荷包。Getty Images

感恩節的後一天就是萬眾矚目的黑色星期五(Black Friday)，許多民眾都等著這天瘋狂買進自己喜歡的商品，商家多也已開始銷售策略；不過在被資本主義蒙蔽雙眼之前，看看MSN新聞網整理的幾項聰明消費注意事項，讓你瘋搶優惠品項時，還能顧好自己的荷包。

不要擠在25日買

雖然25日當天爆買會有過節的儀式感，不過這可能會讓你荷包大失血；消費專家沃羅奇 (Andrea Woroch)說：「當你到黑色星期五當天才一次清空購物車時，不見得有足夠的現金支付，這正是你積欠信用卡債務的時刻，因此提前或延後購買的時程，才能更好的掌控金流，避免無法償還卡債的窘境。」

此外，擠到25日才下訂可能面臨「都賣光了」的風險；樂天(Rakuten)營銷部主管唐娜．馬里紐(Dana Marineau)就說：「玩具、電視、遊戲機、美容產品等熱門商品可能供不應求，如果25日當天才買，很可能買不到。」

更有價值的是，如果提早購物還有望早點累積信用卡優惠，並在月底把累積紅利兌換成信用卡額度；沃羅奇就說：「愈早買累計的信用卡紅利點數就愈多，年底就能折抵帳單還清欠款。」

殺到超低價電子產品的品質可能不盡如人意

EarlyBlackFriday.com 的創始人文森特(Jon Vincent)指出，部分電子產品製造商會趁黑色星期五檔期推出專門為此節日設計的型號，但這些特殊型號與他們平常賣得最好的型號相比可能在品質上略遜一籌；他說：「消費者應好好檢查一下他們在黑色星期五購買電子商品的型號，如果是專門為黑五檔期推出的，真的不要有太高期待；而且這種特殊檔期推出的特殊型號都是『全新的』，網上找不到使用者反饋。」

拖到12月再買或許可免運

TopCashback的零售專家蕾貝卡．格拉穆利亞(Rebecca Gramuglia)指出，黑五檔期雖然便宜，但運費所費不貲；她說：「去年像Macy's&Target等商店於12月14日推出免運費活動，今年可預期還會再推出，不過可能有最低消費金額的限制，下手前務必詳細閱讀促銷條款。」

黑色星期五 信用卡 黑五

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