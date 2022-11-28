買什麼裝入聖誕襪？這12件Trader Joe's小禮物10元有找

聖誕節近在眼前，可開始準備零星小禮(stocking-stuffer)裝入大聖誕襪。取自pexels

聖誕節 近在眼前，可開始準備零星小禮(stocking-stuffer)裝入大聖誕襪。號稱賣平價優質商品的喬氏超市(Trader Joe's)有很多選擇，單價不到10美元。

零食類

1. 巧克力奶油餅Belgian Cookie Trio(10盎斯裝單價5.99美元)。每盒都有牛奶 巧克力杏仁薄片、黑巧克力華夫餅和浸有黑巧克力奶油餅。

2. 花生醬焦糖爆米花(Peanut Butter Caramel Coated Popcorn(一袋3.79美元)。香甜鬆脆，花生醬鹹味和焦糖甜味完美平衡。

3. 薄荷蝴蝶脆餅 (Peppermint Pretzel Slims，每包2.99美元)。蘸上白巧克力糖果塗層，並撒上碎糖。

4. 黑巧克力杏仁奶油椒鹽脆餅塊(Dark Chocolate Almond Butter Pretzel Nuggets，每包3.49美元)。杏仁奶油、鬆脆椒鹽捲餅和絲滑黑巧克力將甜味和鹹味巧妙結合。

5. 拐杖糖巧克力杏仁(Candy Cane Chocolate Covered Almonds，每包3.99美元)。

6. 迷你薄荷蛋白脆餅(Mini Peppermint Meringues，一包2.99美元)。外脆內軟，用紅甘藍和紫胡蘿蔔萃取物自然上色。

7.熱可可北極熊(Hot Cocoa Polar Bear，單價1.99美元)。內有牛奶巧克力糖和棉花糖，可放入熱牛奶慢慢融化，好看又好吃。

飲料類

1. 薑餅咖啡 (Gingerbread Coffee, 單價8.99美元)。屬中烘焙研磨咖啡，帶有生薑、肉桂、丁香和肉荳蔻風味。

2. 拐扙糖綠茶(Candy Cane Green Tea, 一盒2.79 美元)。是帶有薄荷味的茶包，不含咖啡因。

3. 鹹焦糖熱可可(Salted Caramel Hot Cocoa,一罐10盎斯5.49 美元)。與熱牛奶或水混合馬上變成甜美舒適的熱騰騰飲品。

護膚護髮用品

1. 加味護唇膏 Gummy Bear-Flavored Lip Duo(單價6.99美元)。包括一管香甜護唇膏和一小管隔夜唇膜，限時供應。

2. 乳木果油及椰子油髮膜(Shea Butter & Coconut Oil Hair Mask, 3.99美元)。不含對羥基苯甲酸酯(paraben-free)，還含有摩洛哥堅果油和維生素 E。