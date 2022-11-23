感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

明天就是感恩節了，沒買到火雞的人，或是沒空準備大餐的人或許可以到好市多 搬救兵。

為了幫消費者減輕準備感恩節晚餐的壓力，根據Instagram用戶costcohotfinds的分享，好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。

好市多的感恩節晚餐，每份可供3至4人享用，內容包括1/2帶骨雞胸肉、育空黃金馬鈴薯泥、加了香料調味的填料、新鮮蔬菜 、蔓越莓醬和肉汁。晚餐售價為每磅$3.99，雖然每份價格略有不同，但都在$36上下。

網友@costcohotfinds分享的這則貼文，獲得大批好市多粉絲的留言，回饋他們對這份晚餐的評價。其中一位說，「我買好市多感恩節晚餐有3、4年了，非常滿意！若是自己做，真的很不容易。」另一位說，「我們去年買了一份，實在很棒，今年我早早就來報到，確定自己可以買得到。」

有需要的消費者不妨趁早採購，因為@costcohotfinds在貼文中強調，去年這份感恩節餐在他家附近的好市多被搶購一空。

當然，好市多的感恩節餐不是過節唯一的省事之道，許多餐廳與賣場也提供了類似服務，而且可以選擇份量多寡，有些的餐點需要烹煮、有些同樣只須加熱即可，都讓大家可以少點時間待在廚房、多點時間陪伴家人或親友。