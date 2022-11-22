黑五購物 好市多、沃爾瑪、目標、百思買等優惠看這裡

每年最重磅的購物日—黑色星期五即將在本周登場。Shutterstock

每年最重磅的購物日—黑色星期五即將在本周登場，不論是衝到實體店搶購或是在線上動動手指，這一天也是大家給自己、親友選購禮物的好時候。重要的是，必須事先做好功課，看看自己中意的商品哪一家最划算。

以下是財經網站GO Banking Rate整理出目標百貨 (Target)、沃爾瑪 (Walmart)、好市多 (Costco)、山姆俱樂部 (Sam’s Club)、百思買 (Best Buy) 和柯爾百貨 (Kohl’s) 等連鎖賣場幾項最優惠的商品，提供讀者參考。

目標百貨。取自Shutterstock

目標百貨

目標百貨今年使勁全力宣傳黑五 購物日的到來，網站Target.com和手機的Target app上一波波為期一周的黑五優惠，將從感恩節周末持續到12月24日聖誕節前夕。以下是目標百貨幾項最熱門的優惠商品：

．Beats無線耳機 (Beats Solo³ Bluetooth Wireless On-Ear Headphones) 折扣價$99.99

．三星55吋電視 (Samsung 55″ Smart 4K UHD TV) 折扣價$449.99

．Farberware15件廚房刀具組 (Farberware 15pc Stainless Steel Knife Block Set) 折扣價$24.99

．Ninja氣炸鍋 (Ninja Foodi Programmable 10-in-1 5qt Pressure Cooker and Air Fryer) 折扣價$99.99

．Ring無線門鈴 (Ring 1080p Wireless Video Doorbell) 折扣價$59.99

．谷歌藍芽揚聲器 (Google Nest Mini) 折扣價$19.99

．亞馬遜電視遙控器 (Amazon Fire TV Stick with Alexa Voice Remote) 折扣價$19.99

．Keurig咖啡機 (Keurig K-Slim + ICED Single-Serve Coffee Maker) 折扣價$89.99

．Fitbit智慧手表 (Fitbit Versa 2 Smartwatch) 折扣價$99.95

行家提醒：目標百貨的假期折扣商品同樣享有「買貴退錢」的保證，本季稍後若發現有更低價格，可以再省點錢。

沃爾瑪。美聯社

沃爾瑪

整個11月，沃爾瑪便已大張旗鼓地進行各種購物折扣活動，優惠商品從高科技產品到玩具都有，以下是消費者可以參考的幾項優惠商品：

．onn. 40吋電視 (onn. 40″ Class FHD (1080P) LED Roku Smart TV) 折扣價$98

．VONMAY室內女用毛拖鞋 (VONMAY Adult Female Fuzzy Slippers) 折扣價$16.99

．eufy掃地機器人 (eufy Clean by Anker RoboVac G32 Pro Robot Vacuum) 折扣價$119

．蘋果8手表 (Apple Watch Series 8 GPS) 折扣價$379

．Yankee香氛蠟燭 (Yankee Candle Balsam & Cedar) 折扣價$10

．Mainstays戶外直立式暖爐 (Mainstays 48,000 BTU Propane Gas Outdoor Freestanding Patio Heater) 折扣價$97

．Ninja氣炸鍋 (Ninja® Foodi® 4-in-1 8-qt. 2-Basket Air Fryer) 折扣價$99

．ClimateRight 毛毯 (ClimateRight by Cuddl Duds Foot Pocket Plush Throw) 折扣價$10

．LG 55吋電視 (LG 55″ Class UP7050 Series LED 4K UHD Smart webOS TV) 折扣價$298

．惠普15.6吋筆電 (HP 15.6″ Screen FHD Laptop) 折扣價$349

．SuperFit跑步機 (SuperFit 2.25HP 2 in 1 Folding Treadmill) 折扣價$279

行家提醒：別忘了沃爾瑪11月28日的「網路星期一」 (Cyber Monday)，將是這波折扣優惠的最後一天。

好市多。美聯社

好市多

好市多的黑五優惠提前在11月14日開跑，持續到11月28日，以下是好市多會員在店內或線上可以採購的優惠商品：

．蘋果平板電腦 (Apple iPad Mini 6th Generation) 折扣價$399.99

．Sharper筋膜槍 (Sharper Image Power Percussion Deep Tissue Massager) 折扣價$64.99

．三星無線耳機 (Samsung Galaxy Buds2 Pro) 折扣價$189.99

．David’s Cookies 奶油核桃點心32盎司、兩盒裝 (David’s Cookies Butter Pecan Meltaways) 折扣價$34.99

．Ella Moss休閒女外套 (Ella Moss Ladies’ Cozy Cardigan) 折扣價$15.99

．愛迪達男T恤 (adidas Men’s Crew Sweatshirt) 折扣價$17.99

．Godiva巧克力4盒裝 (Godiva Premium Chocolate Variety Assorted Chocolates) 折扣價$58.99

．DPS 3D辦公椅 (DPS Gaming 3D Insight Office Chair with Adjustable Headrest) 折扣價$149.99

行家提醒：好市多的線上、店內黑五優惠活動，折扣商品範圍廣泛，時間從11月24日至11月28日為止。

山姆俱樂部。Getty Images

山姆俱樂部

山姆俱樂部會員可在黑五感恩節活動中，盡情享受購物樂趣，以下是幾項熱門優惠商品：

．三星55吋電視 (SAMSUNG 55″ Class The Frame QLED 4K Smart TV with Quantum HDR) 折扣價$997.99

．Delta嬰兒床+邊櫃 (Delta Children Bentley Convertible Crib ‘N’ Changer, “S” Series 9) 折扣價$409

．iDesign 10件裝冰箱收納盒 (iDesign 10-Piece Fridge + Freeze Storage Bin Starter Set) 折扣價$59.98

．Member’s Mark 11件裝時尚陶瓷廚具組 (Member’s Mark 11-Piece Modern Ceramic Cookware Set) 折扣價$159.98

．Member’s Mark LED燈聖誕樹 (Member’s Mark 7.5′ Pre-Lit Color Changing LED Virginia Pine) 折扣價$249.98

．Kristen三人布沙發+儲物腳凳 (Kristen Fabric Reversible Sectional and Storage Ottoman) 折扣價$999

．Nectar床墊+記憶枕頭+涼被 (Nectar Mattress with Gel Memory Foam and Cooling Cover) 折扣價$399

．Samsonite行李箱2件組 (Samsonite New Castle Hardside Spinner Luggage) 折扣價$169.98

．PowerXL氣炸鍋 (PowerXL 12-Quart Air Fryer Oven) 折扣價$149.98

百思買。路透

百思買

這個購物季準備大買電子產品吧！鎖定打算下手的商品，到百思買享受最佳折扣，以下是幾項值得列入清單的商品：

．微軟筆電 (Microsoft – Surface Pro 7+ – 12.3″ Touch Screen – Intel Core i3 – 8GB Memory – 128GB SSD with Black Type Cover) 折扣價$599.99

．三星75吋電視 (Samsung – 75″ Class TU690T Series LED 4K UHD Smart Tizen TV) 折扣價$579.99

．蘋果第二代白色無線耳機 (Apple – AirPods with Charging Case, 2nd generation) 折扣價$99.99

．iRobot掃地機器人 (iRobot Roomba i7+ (7550) Wi-Fi Connected Self-Emptying Robot Vacuum) 折扣價$499.99

．微軟白色Xbox遊戲機 (Microsoft – Xbox Series S 512 GB All-Digital) 折扣價$249.99

行家提醒：百思買可以入手的還包括電視、筆電和桌機、手機、遊戲機、家電，詳細資訊可見百思買黑五專頁。

柯爾百貨。Getty Images

柯爾百貨

今年黑五柯爾百貨提供了數千種優惠商品，包括電子產品、玩具、服飾和其他，以下是熱門商品採購參考：

．Ninja氣炸鍋 (Ninja Foodi 6-in-1 Smart XL Indoor Grill – 4-Quart Air Fryer, Roast, Bake, Broil, & Dehydrate) 折扣價$199.99

．愛迪達女用T恤 (Women’s adidas Essential 3-Stripe Fleece Sweatshirt) 折扣價$37.50

．愛迪達男用帽T (Men’s adidas Essential Pullover Hoodie) 折扣價$54.99

．Shark Navigator吸塵器 (Shark Navigator Lift-Away Deluxe Upright Vacuum) 折扣價$189.99

．紐巴倫跑步鞋 (New Balance® 520 V7 Men’s Running Shoes) 折扣價$39.99

．Ninja10件鍋具組 (Ninja Foodi NeverStick Premium Hard-Anodized 10-pc Cookware Set) 折扣價$299.99