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聖誕裝飾、送禮也要夠潮才行 掌握6大流行趨勢

編譯周芳苑／即時報導
，今年聖誕裝飾和送禮大吹新流行風，順應流行趨勢採買飾品，過起節來才顯得新潮。Getty Images
，今年聖誕裝飾和送禮大吹新流行風，順應流行趨勢採買飾品，過起節來才顯得新潮。Getty Images

聖誕節快到了，家家戶戶正摩拳擦掌準備為這個快樂節日張燈結綵。根據消費品網站Etsy最新研究，今年聖誕裝飾和送禮大吹新流行風，順應流行趨勢採買飾品，過起節來才顯得新潮。Etsy 的 2022 年假期趨勢報告列出六大流行趨勢。

趨勢一：歡樂明亮的裝飾品

聖誕節傳統色是深綠和紅色，今年則流行明亮顏色。Etsy 發現，迪斯可舞會裝飾燈的搜索流量大增346%、活力四射的牆壁藝術品增加 86%、桃紅色時尚物品增加 34%、五彩花圈增加24% 。Etsy 趨勢專家強納森(Dayna Isom Johnson)說，這種有趣而振奮人心的節日美學代表新的開始，提醒大家以真正歡樂的方式慶祝。

趨勢二：魔法森林裝飾

此一趨勢反映出人類與自然界連結，許多假日裝飾將翡翠綠和午夜藍等飽和色彩與閃亮觸感結合。根據Etsy搜索量統計，源於大自然靈感的家居裝飾大增118%、以迷人森林為靈感的裝飾品增加 37%，月亮蛾造型物品增加18%。

趨勢三：滑雪後同歡風格(Après Ski Style)

滑雪是許多人最喜歡的冬季消遣；在 Etsy網站，只露出一小部份臉的巴拉克拉法針織帽搜索量大增 183%、適合冬季使用的泡芙包(puffer bag)增加163%，複古滑雪夾克增加 16%，滑雪裝備增加13%。高山美學的魅力在於它所喚起的生活方式。

趨勢四：珍珠芯禮物(Pearlcore)

珍珠芯是熱門的設計趨勢。在Etsy，珍珠鞋和珍珠包或錢包搜索量增加 44%，珍珠美感的物品被大量使用在節日裝飾和禮品中。珍珠般的彩虹色點綴為節日增添空靈優雅。

趨勢五：復古廚具成熱門禮物

復古廚房配件正捲土重來。在Etsy， 復古攪拌碗搜索量增加85%、復古裝飾增加26%、復古耐熱玻璃增加 14%，可持續且時尚的複古家居用品增添健康的個性。

趨勢六：新時代冥想儀式

長久以來過節總讓人感覺壓力很大，其實大可不必。今年的流行思維是利用節日讓心靈沈澱。在 Etsy 上，靈光藝術品(auro art)搜索量暴增 338%，正能量物品增加 90%，天使數字物品(angel number items)增加27%，塔羅牌項鍊增加16%。

滑雪 聖誕節 時尚

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