拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多大舉進軍北美電子商務市場試水溫。ingmage

或許你已經注意到，身邊不少同事、朋友開始談論從拼多多網站上買了哪些好貨。9月起，各大新聞、社群網站便鋪天蓋地的充斥著「拼多多來美國啦」的廣告，這個在2020年取代阿里巴巴成為中國電商龍頭的企業，繼阿里巴巴、SHEIN、字節跳動之後，也大舉進軍北美電子商務市場試水溫。根據10月17日的一項統計，以拼多多英文「TEMU」為名的應用程式，已高居iOS App Store下載數冠軍，不但超車亞馬遜、沃爾瑪，也讓同樣來自中國的SHEIN只能看到車尾燈。

這樣傲人的成績，不意外是來自大砸廣告的結果，以臉書為例，9月以來拼多多投放的中、英文廣告超過1000則，地區涵蓋美國、加拿大；而SHEIN和另一個來自中國的AliExpress僅投放十餘則廣告。目前拼多多每月的活躍用戶為7.3億，約為美國人口的2倍，以低廉的價格、創新的噱頭讓消費者「上鉤」的拼多多，是否真的值得消費者信賴，它的網站安全、合法嗎？

從拼多多 (Pinduoduo) 的新App上所得到的訊息，Temu是隸屬在那斯達克上市的PDD電商集團，這個集團已建立起全球的採購與物流網絡，與1千1百萬多家製造與供應商合作，提供國際化的優質商品，是一家卓有信譽、全球知名的企業。

這些訊息意味著Temu網站上的商品是來自於一群全球優良的製造廠家，以高度的生產、管理效率來降低產品的價格，而這些成果則是回饋到每一位消費者的身上。

拼多多的輕鬆購物流程，是讓它如此吸引人的原因之一，App用戶可以搜尋數以千計的商品，按幾下便可買到所要的，從將商品放入購物車到付款，拼多多讓網購流程簡單又有效率。以下是網路媒體The Jerusalem Post報導了他們的測試小組在拼多多的實際購物體驗。

使用介面

從第一次打開App，就可以清楚看到首頁各種可供選擇的推薦商品，拼多多的App和網頁，設計清爽有條理，選擇商品類別後，下拉式選單可挑選中意的商品，網頁搜尋功能表現也不錯。

測試小組很輕易地便找到幾項新的廚房商品、時尚 的服裝和辦公室文具，網站也會針對消費者喜好列出推薦的商品，使用的次數越多，網站所推薦的商品會越精準。

下單流程

下單流程十分簡便，按下選中的商品、放到購物車、然後結帳。一旦建立了所有的個人資料，購物的流程會更順暢、方便。App會儲存你的資料，下一次購物時，便不需要每次都輸入姓名、地址和其他資料了。

拼多多的購物流程幾乎與其它購物網站相同，這對消費者來說，不需要重新適應新的流程，無疑增加了幾分熟悉感。

付款程序

簡單和安全的付款手續，也是拼多多的一項優勢，它接受所有常用的付款方式，包括信用卡(萬事達、Visa、美國運通等)、線上付款平台 (PayPal、Google Pay、Apple Pay)，甚至「先買後付」的網路平台 (Klarna, Afterpay)。

物流運輸

拼多多聲稱，由於他們的工廠和倉庫遍布全球，物流可以在一星期至15天將商品送到任何地方。根據測試小組的經驗，他們買的貨經過一星期多便抵達手中，並且包裝完好。

商品開箱

測試小組成員之一買了迷你鑲鑽的側背包，售價$4.89，這項產品就列在首頁的時尚指南上。貨品拿到時，確實和圖片上的相符，大家對它的品質有些意外，因為超出了對這樣低價商品的期待。

另外一位測試小組成員買了萬聖節 風的寵物毛衣，僅$1.15，摸起來頗厚、品質也不差。商品目錄上還提供了尺寸參考，而且送到的時間剛好趕上萬聖節。

拼多多對諸多購物網站來說，確實構成了一大威脅，它的網站上已累積了數以千計的消費者好評，它的App也成為熱中網購者不可或缺的應用程式，或許你現在就可以去體驗一下！